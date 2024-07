Public Viewing am Ballermann: Bestellzwang im Megapark, Power-Nap im Bierkönig

Es gibt ja tatsächlich Leute, die kommen derzeit nur zum Fußballgucken nach Mallorca. Trotz der EM im eigenen Land. Aber da ist das Wetter wechselhaft, hört man. Nicht nur am Spieltag dominiert an der Playa de Palma derzeit die Farbe Deutsch-Pink.

Sie ist omnipräsent, allgegenwärtig. Die meisten der Trikots sind allerdings Plagiate, die hauptsächlich auf einem illegalen Schinkenstraßen-Basar verkauft werden. Preis für die Fälschungen: Unter 25 Euro geht nichts mehr bei den senegalesischen Straßenhändlern, dafür spielt die deutsche Mannschaft noch zu erfolgreich.

In den großen teutonisch dominierten Biergärten herrscht indes eine einzigartig mitreißende Stimmung. Anhänger der gegnerischen Mannschaft trauten sich dort bislang kaum herein. Da der Gegner am Freitag (5.7.) Spanien heißt, sei angemerkt, dass sich Mallorquiner sowieso eher selten freiwillig an den Ballermann begeben.

Wer sich hingegen gerne in den kollektiv-nationalen Rausch schreit, kommt kaum am Ballermann vorbei. Denn dort und nirgendwo anders auf der Insel finden sich die besten Lokale, um den sportlichen Patriotismus zu pflegen.

Megapark

Tausende deutsche Fans feiern oben und unten im Megapark, wenn sie denn Einlass finden. Derzeit gibt es bereits am Mittag die ersten Einlassstopps. Reinkommt, wer an der „Fast Lane“ 20–25 Euro Eintritt zahlt. Dafür gibt es ein ein Liter großes Freigetränk.

Ohnehin sollte viel Geld mitgebracht werden, denn im Megapark herrscht „Konsumations-Zwang“. Heißt: Ist das Getränk leer, muss ein neues bestellt werden, sonst bittet der Kellner höflich darum, sich eine neue Lokalität zu suchen. Reserviert werden kann nur für den VIP-Bereich (Tel.: +34 634- 83 77 10). Derzeit liegt dort der Mindestverzehr bei knapp 100 Euro pro Person. Wer die Widernisse des Wartens oder Zahlens auf sich nimmt, bekommt dafür ein Stadionerlebnis auf Dutzenden Leinwänden umringt von euphorischen Gleichgesinnten in Pink und Weiß. Hier wird sogar die Nationalhymne live gesungen, vom extra eingeflogenen Tenor Ricardo Marinello. Und alle singen mit.

Bierkönig

Der Bierkönig bietet ein ähnlich enthusiastisches Publikum wie der Megapark, der Biergarten in der Schinkenstraße ist nur etwas verwinkelter als der Rivale am Strand. Dennoch hat jeder Gast freien Blick auf Leinwände und TV-Schirme. Im Gegensatz zum Dauerrivalen Megapark verlangt der Bierkönig keinen Eintritt, die getränkelose Phasen werden hier länger toleriert, dafür gibt es keine Möglichkeit der Reservierung. Wer zuerst kommt (ab 9 Uhr ist der Bierkönig geöffnet), sichert sich die besten Plätze. Das kann zur Belastung werden, wenn die Spiele erst zwölf Stunden später beginnen. Immer wieder sieht man deshalb Power-Napper, die ihren Kopf auf den feuchten Biertischen ablegen, um das Hirn abzukühlen.

Bierstraße

Traditionell etwas gemächlicher und unaufgeregter geht es in der Bierstraße zu. Hier sind Reservierungen sogar gerne gesehen. Das geht im Deutschen Eck (+34 634-34 44 23) und nebenan im Et Dömsche (+34 971-26 38 07). Die Biergärten Las Palmeras oder Sommerland bieten indes eine „Darf ich mich dazu stellen“-Atmosphäre. Highlight: Am Ende des 21-Uhr-Spiels werden Wunderkerzen verteilt. Und aus den Boxen der Bierstraße schallt „Sierra Madre del Sur“ von den Schürzenjägern. Etwas außen vor sind das El Chiringuito und das Bonito am Fuße der Bierstraße. Dort gibt es keine Fernseher und an wichtigen Spieltagen auch nur wenig Publikum. Aber drum herum gibt es noch Fan-Auffangbecken wie etwa das Münchner Kindl oder Strandfigur mit jeweils über 100 Plätzen. Insgesamt sind hier die Preise moderater als in den Party-Tempeln.

Umsonst und unbezahlbar ist das Erlebnis nach einem Sieg, wenn die Glückseligen auf die Straße und an den Strand drängen. Da gibt es keine Parteien oder mehr, da gibt es nur noch Liebe. Das sind geradezu magische Nächte an der Playa, wenn Zehntausende singen, feiern oder sich einfach nur in den Armen liegen. Mögen es noch drei dieser magischen Momente geben...

