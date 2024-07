Während der Vater schlief: Einbruch in der Villa von Mats Hummels auf Mallorca

Einbruch in der Villa von Fußballer Mats Hummels auf Mallorca: Wie die Zeitschrift "Bunte" berichtet, befand sich der Vater und Berater des Sportlers, Hermann Hummels, zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Anwesen und schlief. Laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei vom 7. Juni nahmen die Beamten die Einbrecher am 3. Juni fest.

Die Zeitschrift mutmaßt, dass die Einbrecher ein Betäubungsgas benutzten, damit die Bewohner der Luxusvillen nicht während des Einbruchs aufwachten. Dafür gibt es aber keine Hinweise. "Wir wissen es nicht", sagte ein Sprecher der Nationalpolizei auf MZ-Anfrage zum Gas und zum Einbruch bei Hummels.

Einbrecher suchten Villenviertel, in denen auch viele Fußballer wohnen

Laut Informationen der Nationalpolizei sollen die zwei Festgenommenen mindestens 31 Einbrüche in Palmas Stadtviertel Son Vida, in Costa d'en Blanes und in Santa Ponça verübt haben. Sie suchten sich jeweils Villenviertel, wo Fußballer wie Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger, Robert Lewandowski oder eben Mats Hummels ein Haus haben.

Die Nationalpolizei nahm den Mann auf Mallorca fest. / Policía Nacional

Die Einbrüche geschahen meist in den Morgenstunden, die Diebe gingen sehr leise vor. Laut "Bunte" ist die Familie Hummels nun zuversichtlich, dass sie nach der Festnahme ihre Wertsachen zurückbekommen. Was gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Vater Hummels wollte sich nicht zu dem Einbruch äußern. Die Versicherung habe zudem die entstandenen Kosten übernommen.

Kurioserweise riet Mats Hummels noch wenige Wochen zuvor von einem Einbruch in seinem Haus ab. „Wenn du bei mir einbrichst, wäre das echt vergebene Liebesmühe“, sagte Hummels in einem Interview mit Streamer MontanaBlack. Er hätte keine teuren Wertsachen daheim. Die Einbrecher könnten höchstens bei ihm aufräumen.

Hat der Einbruch Folgen für die sportliche Zukunft von Mats Hummels?

Bleibt die Frage, ob der Einbruch Auswirkungen auf die sportliche Zukunft von Mats Hummels hat. Ein Spielerberater hatte den derzeit vereinslosen Innenverteidiger auch bei Real Mallorca angeboten. Der deutsche TV-Sender "Sport1" berichtete zuletzt, der Club habe sein Angebot erhöht und befände sich in der Poleposition für die Verpflichtung.

Kommt Hummels nun doch ins Grübeln, weil er sich in seinem Haus nicht mehr sicher fühlt? Vermutlich nicht, denn der Einbruch soll bereits im Frühjahr passiert sein. In den vergangenen Wochen verbrachte der Fußballer einen langen Urlaub auf der Insel.