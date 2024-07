Deutscher Eishockey-Star Leon Draisaitl verlobt sich auf Mallorca

Deutschlands bester Eishockey-Spieler Leon Draisaitl hat sich auf Mallorca verlobt. Der 28 Jahre alte NHL-Profi der Edmonton Oilers teilte via Instagram ein Foto, bei dem er auf der spanischen Ferieninsel um die Hand seiner Partnerin Celeste Desjardins anhält.

Draisaitl schrieb "Forever" und ein rotes Herz zu dem Posting. Seine Partnerin antwortete: "Das war das einfachste Ja. Ich liebe Dich für immer." Nach MZ-Informationen besitzt der Eishockprofi auch eine Immobilie auf Mallorca.

Im Finale verloren

In der nordamerikanischen Profiliga NHL verpasste Draisaitl mit seinen Oilers in diesem Sommer nur knapp den Titel. Nach der bitteren 3:4-Niederlage im Stanley-Cup-Finale gegen die Florida Panthers ließ Draisaitl zuletzt offen, ob er bei den Oilers verlängern werde. "Ich werde mich mit meinem Agenten zusammensetzen, mit den Oilers sprechen und sehen, was deren Plan ist, was unser Plan ist und dann einfach weitermachen", hatte Draisaitl unmittelbar nach dem Saisonabschluss betont.