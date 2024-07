Auf den letzten Drücker: Zum Finale erwacht auf Mallorca das EM-Fieber

Mit Ausnahme der Playa de Palma ist die EM bislang an Mallorca ziemlich vorbeigegangen. Keine Fan-Meile, kein Public Viewing, kaum Fahnen. Das ändert sich nun mit dem Finale zwischen Spanien und England am Sonntag (14.7., 21 Uhr).

Das Rathaus Palma wird auf der Plaça de la Reina am Borne in der Innenstadt eine große Leinwand aufbauen. Vorteil: Der Weg zur Party im Erfolgsfall ist nah. Denn die Mallorquiner feiern sportliche Triumphe immer am sogenannten Schildkrötenbrunnen (vor der bekannten Bar Bosch).

Das Public Viewin startet eine Stunde vor Anpfiff mit Musik. Hier dürften vor allem Spanien-Fans auftauchen, wobei Träger des englischen Nationaltrikots sich wohl keine Sorgen über Anfeindungen machen brauchen. Ein paar Sprüche bekommen sie aber sicherlich zu hören.

Zur Feier des Tages werden Palmas Stadtbusse mit Spanien-Fahnen geschmückt - auch das hat es so im Turnierverlauf noch nicht gegegen. Die Taxifahrer in den meisten Gemeinden der Insel dürfen ihre Uniform gegen ein Spanien-Trikot oder ein rotes T-Shirt austauschen.

Hier gibt es Public Viewing auf Mallorca außerhalb Palmas

Wesentlich ausgeglichener dürfte das Fanfest in Son Caliu in der Gemeinde Calvià sein. Hier startet das Public Viewing bereits um 19 Uhr. Das Rathaus Calvià verstärkt zudem das Polizeiaufgebot in Magaluf, der englischen Urlauberhochburg. Hier dürfte die Party bei einem Sieg der Engländer heftig werden. Ob hier ein spanisches Trikot eine so gute Idee ist, ist fraglich.

Auch in anderen Gemeinden gibt es ein Public Viewing. Llucmajor stellt im Ortszentrum und in Arenal große Leinwände auf. Auch in Alcúdia, Bunyola, Fornalutx, Inca, Marratxí, Selva, Sóller und Muro ist das Rudelgucken geplant.