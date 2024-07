„Halte zu meiner Heimat“: Mit wem die Deutschen auf Mallorca beim EM-Finale fiebern

Nachdem die Spanier am Freitag (5.7.) den deutschen EM-Traum beendet haben, hat die Elf von Luis de la Fuente durch einen 2:1-Sieg am Dienstag gegen Frankreich das Finale der Fußball-EM in Deutschland erreicht. Das Endspiel gegen England wird am Sonntag (14.7.) um 21 Uhr angepfiffen. Im deutschen TV überträgt die ARD, im spanischen RTVE. So gut wie jede Kneipe auf Mallorca mit einem Fernseher dürfte das Spiel übertragen. Eine Reservierung oder rechtzeitiges Erscheinen ist ratsam, um einen Tisch zu bekommen.

Im Falle eines spanischen EM-Siegs ist mit einer Party am Borne in Palma rund um den Schildkrötenbrunnen zu rechnen. Die MZ hat sich in der deutschen Community umgehört, wie es dort mit den Sympathien aussieht.

Touranbieter Felix Stadtlander

Felix Stadtlander und seine Freundin Daniela Bunk. | FOTOS: PRIVAT / Simone WErner

Ich habe das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien im Megapark gesehen. Mit dem Abpfiff gingen alle Köpfe nach unten, und der Laden war plötzlich leer. Ich habe eher weniger mit Fußball am Hut, aber viele Leute in meinem Umfeld sitzen nun schon mit Spanien-Trikot im Stadion. Durch das EM-Aus sind auch die letzten Fußballergruppen von der Playa weggezogen, und es wird langsam ruhiger. Mein Geheimtipp: Während des Finales an den Strand gehen, den hat man dann für sich alleine.

Konsul Wolfgang Engstler

Wolfgang Engstler. / Nele Bendgens

Mein Deutschland-Trikot ist nach der Pleite erst einmal in die Waschmaschine gekommen. Bis zur WM 2026 brauche ich es nun nicht mehr. Ich muss zugeben, dass ich sehr enttäuscht war. Deutschland hat gut gespielt und auch wegen einer umstrittenen Szene verloren. Bei einer klaren Angelegenheit hätte ich die Niederlage schneller verarbeiten können. Nun drücke ich den Spaniern die Daumen. Das Finale werde ich im internationalen Kreis mit Freunden schauen.

Barbesitzer Holger Bombien

Holger Bombien. / Nele Bendgens

Einen Tag lang war die Trauer schlimm, danach war wieder alles gut. Wobei es für meine Kneipe schlecht ist. Bei den Deutschland-Spielen war zwei Stunden vor Anpfiff alles voll und auch danach noch Party. Die Deutschen fiebern zwar nun mit den Spaniern mit, es ist aber alles spontaner. Holland ist nicht so mein Ding, und die Engländer haben eine Grütze zusammengespielt. Daher bin ich auch für Spanien. Sie haben schließlich auch gut gespielt und stehen verdient im Finale.

Schulleiterin Gabriele Fritsch

Eurocampus-Schulleiterin Gabriele Fritsch. / MZ

Bei uns daheim herrscht immer ein ziemliches Gefühlschaos beim Fußball. Wir legen uns nicht auf unsere Nationalitäten fest. Ich war von Anfang an für Spanien, da sie toll gespielt haben. Mein spanischer Mann war für Deutschland, und ihm blutete dann das Herz. Einen französischen Teil haben wir auch in der Familie, weswegen mir die Franzosen leidtaten. Am liebsten wäre mir das Finale Deutschland gegen Spanien gewesen. Dann hätte ich aber den Deutschen die Daumen gedrückt. Fragen Sie nicht warum.

Reporter Jörg Dahlmann

Archivfoto von Jörg Dahlmann auf Mallorca / privat

Meine Mutter ist gebürtige Holländerin. Doch selbst wenn unsere Nachbarn ins Finale kommen, halte ich natürlich zu meiner Heimat Spanien. Rein sportlich gesehen haben die Spanier den Titel verdient. Sie waren die beste Mannschaft des Turniers. Ich fand es unmöglich, dass das deutsche Publikum den spanischen Verteidiger Cucurella ausgepfiffen hat. Der kann nichts dafür, dass der mögliche Handelfmeter gegen Deutschland nicht gegeben wurde. Das lag am Schiedsrichter und dem VAR.

Pfarrerin Martje Mechels

Inselpfarrerin Martje Mechels. / Nele Bendgens

Für einen deutschen EM-Sieg zu beten, wäre wohl etwas vermessen gewesen, da Gott kein Wunscherfüller ist. Ich hatte es aber in meine Predigt mitaufgenommen, dass ich dankbar bin, dass es in Deutschland so ein schönes Turnier gibt. Für das Viertelfinale hatten wir die Gemeinde eingeladen. Zufällig stand Paella auf dem Speiseplan. Jetzt gilt es, Größe zu zeigen und den Spaniern den Sieg zu gönnen. Ich freue mich, hier mit ihnen feiern zu können und fiebere in einer spanischen Bar zum Finale mit.

