Das war ungünstiges Timing, einerseits: Zeitgleich mit dem EM-Sieg der spanischen Fußball-Nationalmannschaft in Deutschland gab die Heavy-Metal-Band Metallica in Madrid ein Konzert. Andererseits gab das Gelegenheit, die sportlichen Erfolge - dazu gehörte auch am selben Tag der Wimbledon-Sieg von Carlos Alcaraz - gemeinsam zu feiern, unter anderem mit dem Sprechchor "Yo soy español" (Ich bin Spanier).