Ende des Monats gehen die Olympischen Spiele los. Dann wollen die Balearen ihrem Ruf als Sportarchipel gerecht werden. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sowohl der Rekord an teilnehmenden balearischen Sportlern als auch an Medaillen, die an Inselathleten gehen, gebrochen werden. Die aktuellen Bestmarken liegen bei sechs Podiumsplätzen bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016 und 19 Olympia-Teilnehmern in Tokio 2020.

Ein Mallorquiner darf die Fahne tragen

Der Anführer, nicht nur des balearischen Aufgebots, sondern der gesamten spanischen Truppe, wird Marcus Cooper Walz sein. Der 29-jährige Sohn eines Briten und einer Deutschen wuchs in Cala d’Or auf. Er darf gemeinsam mit der galicischen Seglerin Támara Echegoyen die Fahne bei der Eröffnungszeremonie tragen. „Diese Ehre muss ich noch verarbeiten. Es war seit Wochen schon ein offenes Geheimnis, dass es nun aber offiziell feststeht, ist noch einmal etwas anderes“, sagte er bei einer Pressekonferenz vergangene Woche. Die spanische Flagge sei die schönste der Welt, Spanien das beste Land der Welt. „Ich habe ein spanisches Herz und britisches Blut“, beschrieb sich der Kanute. Der deutsche Teil scheint leider nicht sonderlich ausgeprägt zu sein.

Marcus Cooper Walz. / Foto: Archiv

In Rio ging der Stern des „Goldjungen aus Cala d’Or“ auf, als er überraschend das Rennen im Kajak-Einer über die 1.000 Meter gewann. Seitdem gehört Cooper Walz zur absoluten Elite und sammelte drei WM- sowie zwei EM-Titel ein. In Tokio holte er im Vierer-Kajak über die 500 Meter Silber. In Paris startet der Fahnenträger sowohl im Vierer- als auch im Zweier-Kajak. Es wäre eine Enttäuschung, wenn die spanischen Kanuten in diesen Disziplinen keine zwei Medaillen holen würden.

Freude und Ärger über Nadal

Cooper Walz wird nicht der erste mallorquinische Fahnenträger bei den Olympischen Spielen sein. In Rio führte Rafael Nadal die spanischen Sportler an. Der Tennisstar ist trotz seiner zuletzt eher dürftigen Leistungen in Paris dabei. Dass er überhaupt mitspielen darf, liegt an einer Sonderregel. Denn sein aktueller Ranglistenplatz 258 reicht eigentlich nicht. Durch das sogenannte geschützte Ranking dürfen sich Tennisspieler, die lange verletzt waren, bei bis zu neun Turnieren einschreiben. Das beinhaltet auch Olympia. Nadal pausierte bis zu seiner Rückkehr im Januar fast ein Jahr wegen einer Verletzung an der Hüfte. In dieser Zeit stürzte er im Ranking ab.

Rafa Nadal beim Training in seiner Akademie. | FOTO: CABOT / Ralf Petzold

Nicht alle sind glücklich über die Sonderregel. Besonders Pedro Martínez, ATP-Ranglistenplatz 48, schimpft wie ein Rohrspatz. Sein Ärger ist verständlich. Denn der derzeit drittbeste spanische Tennisprofi darf wegen Nadal nicht an den Spielen teilnehmen. „Klar wollen wir alle Rafa in Paris sehen – mich eingeschlossen. Ich finde es aber einfach nur unfair“, sagte Martínez in einem Fernsehinterview und verwies darauf, dass Nadals Verletzung nun schon einige Zeit zurückliegt. „Es ist, als würde ich mich jetzt verletzen und 2028 in Los Angeles auf das geschützte Ranking zurückgreifen.“

Aus sportlicher Sicht ist unklar, wie viel Power der Mallorquiner noch im Tank hat. Nadal liebäugelte vor anderthalb Jahren damit, nach der Saison 2024 seine Karriere zu beenden. Zuletzt ließ er seinen Rücktritt offen. „Ich möchte keine vorschnelle Entscheidung treffen“, sagte er nun der französischen Zeitung „L’Équipe“. „Es fühlt sich an, als würde ich langsam den Spaß am Tennis wiederfinden. Ich will schauen, ob mein Körper auf dem Niveau durchhält oder ob es nur eine kurzfristige Verbesserung war und sich die Lage verschlimmert.“

Nadal tritt sowohl im Einzel als auch im Doppel mit dem spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz an. Für den Mallorquiner sind es die vierten Spiele. 2004 flog er im Doppel mit seinem heutigen Trainer Carlos Moyà in der ersten Runde raus. 2008 holte er Gold im Einzel, 2016 siegte der Tennisprofi im Doppel mit Marc López. Sowohl 2012 als auch 2021 verzichtete Nadal auf die Olympia-Teilnahme wegen einer Verletzung.

Segler warten schon ewig auf eine Medaille

Als Insel ist Mallorca wie geschaffen für den Segelsport. Der Erfolg bei den Spielen war bislang aber spärlich. Mit dem Menorquiner Joan Cardona (Finn-Klasse) segelte in Tokio erstmals ein Sportler des Segelclubs in Palma aufs Podium und holte Bronze. Er verzichtet auf einen Start in Frankreich. Es wäre mal an der Zeit, dass einem Mallorquiner ein Olympia-Sieg gelingt. Gute Aussichten hat Paula Barceló. Sie sitzt gemeinsam mit der zweiten Fahnenträgerin Echegoyen im Boot. Schon in Tokio waren die Weltmeisterinnen in der 49er-Klasse von 2020 Favoritinnen, schrammten mit dem vierten Platz aber knapp an den Medaillen vorbei. „Das war ein verdammt schmerzhafter Moment“, sagte Barceló der Zeitung „Marca“. Das Feuer brenne nun aber wieder, besonders bei der 40-Jährigen Echegoyen, die mit einer Olympia-Medaille in Tokio womöglich ihre Karriere beendet hätte. Die ärgsten Konkurrentinnen sind die Brasilianerinnen Kahena Kunze und Martina Grael, die bei den vergangenen beiden Olympia-Ausgaben Gold holten. Beide zählen zu den Stammgästen bei der Sofía-Regatta im Frühjahr auf Mallorca.

Wohl neben Barceló im Flieger wird wohl Nacho Baltasar sitzen. Die beiden Segler sind befreundet. Für den 19-Jährigen werden es die ersten Spiele. Die Erwartungen sind bei ihm eher gering. Baltasar tritt im Windsurfen in der Kategorie iQFoil an. Die Foil-Technologie sorgt dafür, dass das Surfbrett aus dem Wasser gehoben wird und der Sportler scheinbar über das Meer fliegt. Für seine Karriere nahm der Dritte der Junioren-WM 2022 binnen zwei Jahren 22 Kilogramm Jahren zu. „Das Starterfeld ist sehr ausgeglichen. 30 Surfer sind etwa auf dem gleichen Niveau. Ich habe keine Ahnung, ob ich Erster oder 30. werde“, sagte Baltasar dem „Diario de Mallorca“.

Auch die Schwimmer haben gute Chancen

Die Riege der Wassersportler wird durch die Schwimmer Hugo González und Sergio de Celis, den Wasserspringer Adrián Abadía und Kanufahrer Joan Moreno ergänzt. Auch hier stehen die Chancen auf Edelmetall gut. Bei den Schwimmern ist González amtierender Weltmeister über die 200 Meter Rücken, über die halbe Distanz holte er bei der WM in Doha Silber. Für den 25-Jährigen sind es die dritten Spiele. In Tokio wurde er Sechster. Sergio de Celis startet mit der Viererstaffel im Freistil.

Im Wasserspringen gibt es bekanntermaßen kaum einen Weg an den chinesischen Sportlern vorbei. Auch bei der WM in Doha nicht. Dem Mallorquiner Adrián Abadía gelang aber mit seinem Partner Nicolás García von den Kanaren ein Überraschungserfolg. Das Duo holte vom Drei-Meter-Brett Bronze. „Ich konnte es kaum glauben, dass da auf einmal eine Medaille um meinen Hals baumelte“, sagte er bei seiner Rückkehr auf die Insel. „Spanien ist im Wasserspringen im Aufschwung. In Paris gehen wir auf Gold.“

Adrían Abadía (vorne) machte im Doppel eine gute Figur. / Messara

Ähnlich optimistisch dürfte Joan Moreno sein. Der 24-Jährige tritt mit dem Madrilenen Diego Domínguez im Zweier-Canadier an. Das sind die Kanuten, die im Boot knien und mit einem Stechpaddel vorwärtskommen. Beim Weltcup in Ungarn im Mai holten die beiden Spanier Silber. Noch besser lief es in der Vergangenheit für Moreno im Vierer-Canadier. Dort gab es 2022 und 2023 WM-Gold.

Hoffnung mal wieder der Basketball

Was die Chinesen für die Wasserspringer sind, sind die US-Amerikaner für die Basketballer. Nur wenn das „Dream Team“ schwächelt, kann sich eine andere Nation berechtigte Hoffnungen auf den Olympia-Sieg machen. Zum Kandidatenkreis gehört sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Spanien – eigentlich zumindest. Denn die Herren müssen sich im bis Sonntag (7.7.) laufenden Qualifikationsturnier noch ihren Startplatz sichern. Mit Rudy Fernández und Álex Abrines stehen zwei Mallorquiner im Kader, auch der Menorquiner Sergio Llull ist dabei.

Rudy Fernández feiert „la cuarta vez“ (das vierte Mal) Gold bei der Basketball-EM. / FOTO: FILIP SINGER

Der Fokus liegt aber vor allem auf Kapitän Fernández. Klappt es mit dem Olympia-Ticket, wären es bereits die sechsten Spiele für den Real-Madrid-Profi. Darüber hinaus wäre es der letzte Auftritt des Basketballers auf dem Parkett überhaupt. Der 39-Jährige beendet nämlich im Anschluss seine Karriere. Die Goldmedaille der Olympischen Spiele fehlt noch in seinem Trophäenschrank. Dort hängen zwei Mal Silber (2008, 2012) und Bronze (2016). Fernández ist einer der letzten noch aktiven Spieler aus Spaniens goldener Basketball-Generation. Álex Abrines vom FC Barcelona ist mal wieder der Pechvogel. Der frühere NBA-Profi verletzt sich regelmäßig vor den großen Turnieren. Auch jetzt ist er angeschlagen.

Die Kapitänin der Damen kommt ebenfalls von der Insel. Alba Torrens aus Binissalem ist das Herzstück der Mannschaft. In Rio holte die heute 34-Jährige mit dem Team Silber. Lange Zeit spielte die 1,91 Meter große Insulanerin in Russland, wechselte nach Kriegsausbruch in die Heimat und ist nun für Valencia aktiv.

Was machen die Fußballerinnen?

Im Fußball ist bei den spanischen Männern kein Mallorquiner dabei, dafür läuft der in Palma geborene Marokkaner Chadi Riad für sein Land auf. Der Innenverteidiger wechselt in diesem Sommer von Real Betis in die Premier League zu Crystal Palace. 15 Millionen Euro lassen sich die Engländer den Transfer kosten.

Die großen Favoriten auf Olympia-Gold sind die Spanierinnen, die im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel holten. Zwei, vielleicht aber auch drei Mallorquinerinnen sind bei den Spielen dabei. Torhüterin Cata Coll und Angreiferin Mariona Caldentey gehören zum Stammpersonal. Ein Fragezeichen steht noch hinter Patricia Guijarro. Die Mittelfeldspielerin gehört zwar zu den besten Fußballerinnen der Welt, weigerte sich aber aus Protest gegen den damaligen Umgang mit den Nationalspielerinnen vor zwei Jahren für Spanien aufzulaufen. Die Differenzen scheinen überwunden. Etwas überraschend tauchte ihr Name nun im vorläufigen Kader für die Spiele auf.

So zelebrierte Palma die Ankunft der Fußballweltmeisterinnen Mariona Caldentey und Cata Coll / Miquel A. Borràs / PIM

Hinzu kommt noch eine ganze Reihe weiterer Sportler, die wohl aber nur geringe Chancen auf einen Podiumsplatz haben. Dazu zählen der Turner Nicolau Mir, Sohn von Mallorcas Turnchef Pedro, und der Skateboarder Jaime Mateu. Im Radsport ist die nimmermüde Mavi García dabei. Auf internationaler Ebene fehlt der 40-Jährigen noch ein Triumph. Unklar ist, ob Enric Mas bei den Spielen auftaucht. Das wird davon abhängen, wie sich der Kapitän des Movistar-Rennstalls bei der Tour de France schlägt.

Das wohl bekannteste Gesicht, das bei den Spielen fehlen wird, ist der Triathlet Mario Mola. Von 2016 bis 2018 dominierte der 34-Jährige die Branche und holte jeweils den WM-Titel. Bei seinen drei Olympia-Teilnahmen konnte er aber nie den Erwartungen gerecht werden. Sein bestes Resultat war ein achter Platz in Rio. Mittlerweile verzichtet Mola auf das Schwimmen und sattelt auf Duathlon um. Das ist aber keine olympische Disziplin.

