Robert Lewandowski bringt sich auf Mallorca für Barça in Form

Robert Lewandowski ist aktuell wieder in seinem zweiten Zuhause, Mallorca - und zeigte sich schon sportlich hochmotiviert in der Öffentlichkeit.

Der polnische Stürmer nimmt am kommenden Montag offiziell das Training beim FC Barcelona wieder auf - es wird ein Wiedersehen mit dem neuen Barça-Trainer Hansi Flick. Um fit für Barça und den anspruchsvollen Coach zu sein, hält sich Lewandowski schon jetzt in Form. Unter anderem trainierte er in den öffentlichen Sportanlagen von Peguera.

Personal Trainer vor Ort

Wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, verbringt Lewandowski aktuell viel Zeit in seinem Haus im Gemeindegebiet Calivà, gemeinsam mit Frau Anna Lewandowska und den Töchtern. Auf dem Kunstrasenplatz von Calvià machte er nun Kraft- und Ausdauerübungen unter der Aufsicht seines persönlichen Fitnessassistenten. Auch auf Instagram zeigte sich der Stürmerstar hochmotiviert bei den Übungen auf Mallorca. Die Saison kann also bald starten.