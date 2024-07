Jonathan Tah überlegt sich im Schwimmbecken auf Mallorca, ob er zu den Bayern wechseln will

Fußballprofi Jonathan Tah hat nach dem EM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft auf Mallorca Urlaub gemacht und sich auf der Insel für die neue Saison vorbereitet. Sicherlich wird der 28-jährige Innenverteidiger hier auch darüber nachgedacht haben, ob er dem Werben des FC Bayern München nachgibt.

Wie das Best Centre Sports, das für sein olympisches Schwimmbecken in Colònia Sant Jordi bekannt ist, in den sozialen Netzwerken schreibt, hielt sich der Profi von Bayer Leverkusen auf dem dortigen Fußballplatz fit. Sicherlich wird er auch die ein oder andere Runde geschwommen sein. Wie Best Centre-Chef Matthew Connor der MZ bestätigte, ist der Fußballer mittlerweile wieder abgereist.

Nach einer starken Saison samt Meisterschaft und Pokalsieg mit Bayer Leverkusen ist der deutsche Nationalspieler ins Blickfeld anderer Vereine geraten. Der FC Bayern München zeigt großes Interesse. Zuletzt soll auch Manchester United ins Wettbieten eingestiegen sein. Tah stand mit Ausnahme des Achtelfinales gegen Dänemark, wo er gesperrt fehlte, in allen EM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft in der Startelf.

Weitere deutsche Nationalspieler auf Mallorca

Er ist nicht der einzige Deutschland-Profi, der sich auf der Insel von der Europameisterschaft erholte. Manuel Neuer war mit Frau und Kind in Valldemossa unterwegs. In den sozialen Netzwerken zeigte sich der Bayern-Profi in Sandalen, aber ohne weiße Tennissocken. Sarkastisch kommentierten einige Fans, dass es zum Glück kein Skiurlaub ist. Nach der WM 2022 im Katar brach sich der Torwart beim Skifahren ein Bein.

Auch Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart kam nach Mallorca. Die Anspannung dürfte bei ihm aber etwas größer gewesen sein, denn er machte seiner Freundin auf der Insel einen Heiratsantrag:

Mit Mats Hummels, Mario Götze und Jürgen Klopp trieben oder treiben sich noch weitere bekannte deutsche Fußballer und Trainer in diesem Sommer auf Mallorca rum.