Ein Boxer auf Mallorca verzichtet freiwillig auf Olympia, um die Sportart auf der Insel bekannter zu machen

Eigentlich wollte Youba Sissokho gerade bei den Olympischen Spielen boxen. Stattdessen organisiert der Olympia-Teilnehmer von 2016 einen großen Kampf am Samstag (27.7.) in Palmas Halle Son Moix (Karten ab 20 Euro, bit.ly/ BoxenPalma). Es soll der Auftakt zu einer neuen Ära im mallorquinischen Boxsport sein.

Wie kam es, dass Sie sich gegen die Spiele in Paris entschieden haben?

Ich musste plötzlich die Präsidentschaft des balearischen Boxverbands übernehmen und merkte schnell, dass ich das Amt mit meinem Training nicht unter einen Hut bringen konnte. Den Verband konnte ich nicht links liegen lassen, und es gab keine andere Person, die die Stelle so ausfüllen kann, wie ich mir das vorstelle. Mein Karriereende ist es aber nicht.

Im Alter von 32 Jahren wäre es wohl die letzte Chance für einen Olympia-Auftritt gewesen …

Das stimmt und ist insofern ärgerlich, da ich 2016 angeschlagen in die Spiele ging und mit dem Aus im ersten Kampf hinter meinen eigenen Erwartungen blieb. Anfang des Jahres nun war ich erneut verletzt und übernahm das Präsidentschaftsamt. Aus sportlicher Sicht wäre ich sonst sicher in Paris dabei gewesen.

"Liebe zum Boxen größer als mein Ego"

Bereuen Sie die Entscheidung?

Die Leute bekommen nicht einmal mit, welche Opfer dahinterstecken. Aber ich habe nun jahrelang mit angeschaut, wie der Verband schlecht geführt und der Boxsport quasi an die Wand gefahren wurde. Meinen Traum aufzugeben, das ist der Preis dafür. Die Liebe zum Boxen ist größer als mein Ego.

Warum steht es denn so schlecht um den Boxsport auf Mallorca?

Er hatte zuletzt auf der Insel einfach keinen guten Ruf. Als ich beim Verband als Präsident einstieg, gab es gerade mal 40 eingeschriebene Sportler. In der kurzen Zeit haben wir die Zahl auf knapp 200 Boxer verfünffacht. Früher boxten immer nur dieselben Vereine. Das Publikum war es leid, immer nur die gleichen Kämpfe zu sehen. Jetzt haben wir neue Talente. Vorher gab es auf Mallorca nicht einmal eine regionale Meisterschaft, mittlerweile haben wir bereits drei Vorentscheidungskämpfe ausgetragen und eine komplette Nachwuchstruppe zur spanischen Meisterschaft geschickt. Unsere Sportler haben dort dreimal Bronze und einmal Silber geholt.

Die Veranstaltung am Samstag ist für mallorquinische Verhältnisse gigantisch.

Nicht nur für Mallorca, sondern für die gesamten Balearen ist das einfach unglaublich. Wobei auf den Inseln, wenn es nicht um Fußball geht, bislang keiner den Wert zu schätzen wusste. Jetzt haben die Politiker uns enorm geholfen und sinnbildlich auf den Tisch gehauen. Nun geht es darum, die Halle zu füllen. Jeder, der sich für Boxen interessiert, oder einen Kumpel hat, der boxt, muss kommen. Der Zuspruch stimmt mich positiv. Egal, wo ich hingehe, wird von dem Kampf gesprochen. Es ist das Top-Event derzeit auf Mallorca.

Die besten Boxer Mallorcas

Die Namen der Boxer sind nur Experten bekannt. Welche Kämpfe sind die besten?

Wir haben eine gute Kombination. Es geht los mit jungen Talenten, die erst seit einem Jahr boxen. Ein spanischer Meister kommt, unsere balearischen Meister sind dabei und mit Samuel Carmona der amtierende europäische Champion. Mit dem Briten Josh Warrington haben wir einen internationalen Star, der sich auf Mallorca für die WM warmboxt. Das Highlight des Abends ist der Kampf um die spanische Meisterschaft im Federgewicht zwischen Jon Martínez aus Palma und Juan José Antúnez aus Sevilla. Beide standen sich in Andalusien kürzlich im Ring gegenüber, leider mit dem schlechteren Ende für unseren Boxer. Nun erfolgt die große Revanche.

Mit Farah El Bousairi und Cristina Navarro hat Mallorca auch zwei Profi-Boxerinnen. Warum sind sie nicht mit dabei?

Sie haben erst vor Kurzem gekämpft, und es hat einfach nicht in ihren Zeitplan gepasst. Auch hier gilt wieder: Wir müssen schauen, Boxer von außerhalb auf die Insel zu holen, um dem Publikum Abwechslung zu bieten.

Wie geht es mit Ihrer Karriere weiter?

Ich werde nach dem Kampf in mich reinhorchen und schauen, was ich will. Während meiner Karriere erhielt ich kaum Unterstützung und war trotz der Erfolge immer ein Unbekannter. Mit dem Erreichten bin ich zufrieden. Ich möchte aber, dass es künftige Generationen einfacher haben. Die jungen Boxer brauchen Hilfe.

