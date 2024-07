18 Mallorca-Athleten am Start: Wo sich die Insel Hoffnung auf Olympia-Gold machen darf

Eigentlich werden die Olympischen Spiele von Paris erst am Freitag (26.7.) eröffnet. In manchen Sportarten läuft der Wettkampf aber bereits. Die Fußballer, Bogenschützen, Handballer und Rugbyspieler haben einen Frühstart hingelegt und sind seit zwei Tagen im Einsatz. Rund 10.000 Sportler aus mehr als 200 Ländern kämpfen in 329 Wettbewerben um Medaillen. Die Balearen sind mit 21 Athleten vertreten, 18 davon kommen von Mallorca. Viele von ihnen haben gute Chancen auf Edelmetall.

Favoriten auf Gold

In dieser Kategorie ist in erster Linie Marcus Cooper Walz zu nennen. Der auf Mallorca aufgewachsene Sohn eines Briten und einer Deutschen wird bereits bei der Eröffnungszeremonie am Freitag im Blickpunkt stehen. Gemeinsam mit der galicischen Seglerin Támara Echegoyen darf der Kanute die Fahne ins Stadion tragen. Vor acht Jahren wurde der 29-Jährige durch seinen Überraschungssieg in Rio zum „Goldjungen von Cala d’Or“. Statt wie damals im Einer startet Cooper Walz in Frankreich im Zweier- und Viererkajak. Die Wettkämpfe laufen vom 6. bis 10. August.

Marcus Cooper Walz fährt nicht mehr alleine. / Foto: Archiv

Spaniens Fußballweltmeisterinnen sind bereits am Donnerstag (25.7., 17 Uhr) gegen Japan im Einsatz. Anders als bei den Männern, wo nur drei Spieler älter als 23 Jahre sein dürfen, treten die Frauen mit der kompletten A-Nationalmannschaft an. Neben den Stammspielerinnen Cata Coll und Mariona Caldentey feiert auch Patricia Guijarro ihr Comeback. Die Mittelfeldspielerin vom FC Barcelona fehlte zuletzt zwei Jahre lang im Nationalteam, da sie mit den Zuständen beim Verband unzufrieden war. Die genauen Gründe sind bis heute unbekannt, aber offensichtlich aus der Welt geräumt. Das Finale wird am 10. August ausgetragen.

Das Traum-Duo Carlos Alcaraz und Rafael Nadal gehört natürlich zum Favoritenkreis, wobei beim in die Jahre gekommenen Mallorquiner die Frage ist, inwiefern ihn sein Doppel-Partner durch das Turnier schleppen muss. Im schwedischen Båstad erreichte der 38-Jährige nach zwei Jahren mal wieder ein Finale, verlor aber gegen den Portugiesen Nuno Borges deutlich. Neben dem Doppel spielt Nadal auf seinem Lieblingsplatz in Paris auch das Einzel. Am Samstag (27.7.) starten die Tennisspieler. Das Finale steht am 4. August an.

Fahnenträgerin Támara Echegoyen sitzt mit der Mallorquinerin Paula Barceló im Boot. 2020 holten die beiden Damen in der 49er-Jolle den WM-Titel, bei den Spielen in Tokio reichte es nur zum vierten Platz. Der Anspruch in den französischen Gewässern ist nun ganz klar die Goldmedaille. Gesegelt wird vom Sonntag (28.7.) bis zum 8. August.

Schwimmer Hugo González geht als amtierender Weltmeister in die Spiele. Der in Palma geborene Sohn einer Brasilianerin gewann Gold über die 200 Meter Rücken sowie Silber über die halbe Distanz. Von Samstag bis zum 5. August sind die Schwimmer im Becken.

Das Podium sollte es schon sein

Vielleicht nicht unbedingt mit Gold, aber auf jeden Fall mit einer Medaille um den Hals werden die Basketballer zurückerwartet. Für Rudy Fernández sind es bereits die sechsten Spiele. Olympia-Gold fehlt in seiner Weltkarriere noch. Der 39-Jährige ist einer der letzten Angehörigen der sogenannten goldenen Generation um die Gasol-Brüder. Die Mannschaft ist ein wenig im Umbruch. Dass man trotzdem Titel holen kann, zeigten zuletzt die Fußballer bei der EM. Neben Fernández sind mit Álex Abrines und Sergio Llull zwei weitere Basketballer von den Inseln dabei. Spätestens am 11. August, wenn das Finale ansteht, wird Rudy Fernández ein letztes Mal das Parkett betreten. Danach beendet der Sportler seine Karriere.

Basketball: Der mallorquinische Mannschaftskapitän Rudy Fernández hievt nach dem Sieg der Spanier gegen die Franzosen den Europapokal in die Höhe. / Soeren Stache/dpa

Joan Moreno holte beim vergangenen Weltcup mit dem Madrilenen Diego Domínguez Silber im Zweier-Canadier. Sollte das Duo die Leistung wieder abrufen können, kann die Medaille eingeplant werden.

Außenseiterchancen

Auch bei den Frauen sind im Basketball die US-Amerikaner die großen, schier unbesiegbaren Konkurrenten. Spaniens Nationalmannschaft rund um die Kapitänin aus Binissalem, Alba Torrens, schwächelte zuletzt. Der Silbergewinner von Rio war bei der vergangenen WM 2022 nicht mal qualifiziert.

Windsurfer Nacho Baltasar sagt: „Ich habe keine Ahnung, ob ich 1. oder 30. werde.“ Das Teilnehmerfeld sei so eng, ein Surfwettbewerb extrem knapp. Eine Medaille für den 19-jährigen Mallorquiner wäre überraschend.

Mit dem Menorquiner Albert Torres haben die Experten bei den vergangenen Spielen immer auf dem Treppchen gerechnet. In London 2012 und Tokio 2020 wurde der Radrennfahrer aber nur Sechster. Dass er es trotz seiner 34 Jahre noch draufhat, zeigte er bei der EM und WM, wo es 2023 jeweils die Silbermedaille gab. Vom 5. bis 11. August sind die Bahnradler unterwegs.

Die Bronzemedaille bei der WM war ein Überraschungserfolg für Wasserspringer Adrián Abadia mit seinem kanarischen Partner Nicolás García. Der Druck dürfte bei den Spielen aber noch mal größer sein. Es wäre keine Schande, wenn den jungen Sportlern beim Sprung vom Drei-Meter-Brett die Nerven versagen.

Es wäre eine kleine Sensation

Für den Turner Nicolau Mir geht es mit der spanischen Mannschaft erst mal darum, die Endrunde zu erreichen. Schon das wäre ein Erfolg. Radfahrerin Mavi García gewann bislang nie einen internationalen Titel. Beim eintägigen Straßenrennen ist sie daher nicht an der Spitze zu erwarten. Gleiches gilt für den Tennisspieler Jaume Munar aus Santanyí, der im Schatten von Nadal steht. Fußballer Omar de la Cruz wurde auf Ibiza geboren, spielt aber für das Land seiner Eltern, die Dominikanische Republik. Allein die Qualifikation ist ein Erfolg.

Juana Camilion wurde in Argentinien geboren, wuchs aber auf Mallorca auf. Sie ist mit Spanien erstmals bei der 2020 eingeführten Straßenbasketball-Variante mit drei Spielern pro Team dabei. Sergio de Celis hingegen schwimmt mit der Viererstaffel im Freistil.

