Die richtige Technik: So kraulen Sie auf Mallorca wie ein Profi

Brustschwimmen können die meisten. Wer (richtig) krault, kommt schneller voran und schont seine Halswirbelsäule. Was man bei der Schwimmtechnik beachten muss, weiß Triathlon- und Kraultrainer Jörg Birkel. Der 50-Jährige bietet auf Mallorca regelmäßig Schwimmcamps für Erwachsene an (Mo.–Fr. 275 Euro pro Person). „Kraulen lernt man am besten im Pool, nicht im Meer. In öffentlichen Freibädern wie dem in Magaluf kann man sich an der blauen Linie auf dem Grund orientieren, im Freiwasser erschweren Strömungen, Wellengang und Wind die Orientierung“, stellt er klar.

Jörg Birkel. / Bendgens

Aufs Wasser legen

Beim Brustschwimmen sinkt die Hüfte oft ab. Beim Kraulen gilt es, sich lang zu machen und sich so aufs Wasser zu legen. „Dadurch ist der Widerstand zum Wasser geringer“, weiß Jörg Birkel.

1. Tipp: Aufs Wasser legen. / Bendgens

Blick nach unten richten

Das Kinn zieht man dabei in Richtung Brust, sodass sich ein Doppelkinn bildet. Der Blick ist beim Schwimmen dann nicht nach vorne, sondern nach unten gerichtet.

2. Tipp: Blick nach unten richten. / Bendgens

Vortrieb durch Oberkörper

„Der Vortrieb, den man braucht, um vorwärts zu kommen, kommt zu 95 Prozent aus der Arbeit des Oberkörpers. Die Beinarbeit steuert maximal fünf Prozent bei“, mahnt Birkel. Statt mit den Händen Wasser zu schaufeln, müsse man den vollen Unterarm nutzen. „Damit hat man eine viel größere Fläche“, so der Profi.

3. Tipp: Vortrieb durch Oberkörper / Bendgens

Oberkörper drehen

Zeitgleich zur Armbewegung am Körper entlang muss der Schwimmer seine Schulter drehen, sodass sie aus dem Wasser ragt. Zu Übungszwecken können Anfänger sie überstrecken. Ein Glas der Schwimmbrille, die Birkel Schwimmern empfiehlt, sollte aber auch während der Rotation und dem Atmen zur Seite weg unter Wasser bleiben. „Die Bewegung muss zudem von vorne nach hinten immer schneller werden“, betont Birkel.

4. Tipp: Oberkörper drehen / Bendgens

Ellenbogen nach oben

Wichtig sei zudem, dass die Ellenbogen nach oben zeigen. „Wenn die Arme aus dem Wasser heraus sind, ist das die Erholungsphase für den Körper“, so der Schwimmprofi. Zudem sollten Schwimmer bewusst auch darauf achten, die Handflächen locker zu lassen.

5. Tipp: Ellenbogen nach oben / Bendgens

Schwimmhilfen nutzen

Um sich zunächst auf die Oberkörperarbeit zu konzentrieren, können Anfänger Hilfen nutzen, etwa Flossen, einen Schwimmschnorchel oder eine „pull buoy“, eine Zugboje, die sich die Schwimmer zwischen die Beine klemmen. „Ein Tauchschnorchel ist fürs Kraulen hingegen nicht geeignet, da er abrutscht“, sagt Birkel. Wer sich ins Meer traut, sollte dringend eine aufblasbare Zugboje verwenden. „In sie kann man einerseits seine Wertsachen packen, andererseits kann man sich an ihr festhalten, wenn man etwa einen Krampf hat.“ Auch ist man so für Boote sichtbar. Praktisch beim Kraulen im Meer: Durch das Salzwasser hat man mehr Auftrieb als im Pool.

Tipp 6: Schwimmhilfen nutzen / Bendgens

Weniger Beinbewegungen

„Viele Anfänger verbraten durch zu viel Beinarbeit unnötig Energie. Pro Armzyklus, links und recht, reicht ein Beinschlag“, so Birkel.

Tipp 7: Weniger Beinarbeit / Bendgens

Atmung kontrollieren

Atmen sollten Schwimmer möglichst ruhig und mit der Drehbewegung aus der Schulter heraus, bei der sie den Kopf seitlich anheben. „Viel Zeit bleibt nicht. Man atmet nur bei jedem zweiten oder dritten Zug ein und dann unter Wasser aus“, so der gebürtige Bonner. „Wer am Ball bleibt, schafft es schon nach wenigen Wochen 500 oder 1.000 Meter zu kraulen, ohne aus der Puste zu kommen.“

Tipp 8: Atmung kontrollieren / Bendgens