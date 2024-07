Cristiano Ronaldo ist mal wieder auf Mallorca und geht in dieses Fitnessstudio

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist derzeit wieder im Mallorca-Urlaub. Der portugiesische Nationalspieler war am Montag (29.7.) im Fitnessstudio Megasport, um eine Runde Pàdel zu spielen. Das größte Trainingszentrum der Insel teilte ein Foto in den sozialen Netzwerken.

Bereits 2021 und 2022 war der Portugiese mit seiner Familie im Inselurlaub auf Mallorca. In den sozialen Netzwerken teilte das Promi-Paar bislang keinen Mallorca-Content. Allerdings veröffentlichte Megasport auch ein Foto von Ronaldos Frau. Daher wird woh die ganze Familie wieder auf der insel sein.

Seine letzten Mallorca-Aufenthalte liefen nicht geräuschlos ab. Vor zwei Jahren schrottete einer von Cristiano Ronaldos Angestellten den 2,1 Millionen Euro teuren Bugatti in Bunyola, als er aus einer Kurve flog. Das Auto fuhr gegen eine Häuserwand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nicht bekannt. Der portugiesische Fußballer soll sich nicht in dem Wagen befunden haben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die vergangenen beiden Male kam die Ronaldo-Familie auf der Finca des mittlerweile verstorbenen McFit-Gründers Rainer Schaller unter. Sie reisten mit dem Privatflieger an und waren oft mit der Yacht rund um Mallorca unterwegs.

Bei der EM wieder Stammspieler

Nachdem er bei der WM 2022 noch auf die Bank degradiert wurde, war Cristiano Ronaldo bei der EM nun Stammspieler und Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, die im Viertelfinale an Frankreich scheiterte. Für Ronaldo war es kein gutes Turnier. Der Angreifer ließ zahlreiche Chancen aus und blieb ohne Treffer.

Am 22. August startet Ronaldo mit seinem saudischen Club Al-Nassr in die neue Saison. Viel Zeit für den Mallorca-Urlaub bleibt also nicht. In Saudi-Arabien hat der Fußballer noch ein Jahr lang Vertrag. Angeblich will der 39-Jährige eines Tages mit seinem Sohn auf dem Platz stehen und ein Pflichtspiel bestreiten. Eventuell will der Portugiese auch noch die WM 2026 mitnehmen.