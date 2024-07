Was passieren muss, damit Rafael Nadal seine Karriere beendet

Seine Comebacksaison hatte sich Rafael Nadal nach knapp einjähriger Verletzungspause sicher anders vorgestellt. Der Tennisprofi aus Manacor im Osten Mallorcas schleppt seinen müden Körper von Turnier zu Turnier. Bei den Olympischen Spielen kassierte er am Montag (29.7.) eine heftige Klatsche gegen seinen großen Rivalen Novak Djokovic. Bei der Pressekonferenz im Anschluss zeigte sich der Mallorquiner verärgert über die Fragen zu seinem Karriereende und erklärte, was passieren muss, damit er wirklich aufhört.

"Ich kann nicht jeden Tag darüber nachdenken und ihr fragt mich immer die gleiche Frage. Dabei dürfte euch klar sein, dass es nicht möglich ist, Top-Form zu erreichen, wenn man ständig ein Karriereende im Hinterkopf hat. Das ist wie eine nervige Fliege hinter dem Ohr. Ich will einfach jeden Tag normal leben", sagte Nadal gereizt den Journalisten.

"Dann werde ich aufhören"

Nach dem Aus im Einzel ist der Mallorquiner nur noch im Doppel in Paris unterwegs. Dort kann er auf die Hilfe des vermutlich aktuell besten Tennisspielers Carlos Alcaraz vertrauen. "Wenn das hier vorbei ist, werde ich eine Entscheidung treffen. Die hängt davon ab, wie ich mich fühle und wie viel Lust ich noch auf Tennis habe. Ich leide nun schon seit Jahren, habe mich an der Hüfte operieren lassen, war lange in der Reha und fühle mich körperlich schon besser", so Nadal und weiter: "Wenn ich es nicht schaffe, mich wettbewerbsfähig zu sehen, dann werde ich aufhören."

Bleibt die Frage, zu wem im Vergleich sich Nadal konkurrenzfähig sehen will. Gegen Djokovic war er praktisch chancenlos. "Eine Stunde lang war es schwierig, die Pleite zu schlucken. Er war deutlich besser und das muss ich akzeptieren."

Am Dienstag tritt das Doppel Nadal/Alcaraz gegen das holländische Duo Griekspoor/Koolhof an. Die Spanier sind die klaren Favoriten auf den Einzug in die dritte Runde.