Pleiten, Pech und Pannen: Bislang enttäuschen die Mallorca-Athleten bei den Olympischen Spielen

Paris ist bislang kein gutes Pflaster für die mallorquinischen Sportler. Die Olympischen Spiele lassen sich bislang aus Inselsicht unter Pleiten, Pech und Pannen zusammenfassen. „Ich könnte eine halbe Stunde darüber reden und trotzdem keine Erklärung finden“, sagte sinnbildlich der Turner Nicolau Mir, der mit dem spanischen Team das Finale knapp verpasste.

Rafael Nadal denkt mal wieder über ein Karriereende nach

Noch dünnhäutiger zeigte sich Rafael Nadal, der als Sandplatzkönig von Paris bei der Eröffnungsfeier noch sehr prominent die Fackel mit dem olympischen Feuer getragen hatte. „Ich kann nicht jeden Tag darüber nachdenken, und ihr stellt mir immer die gleiche Frage. Das ist wie eine nervige Fliege hinter dem Ohr“, sagte der 38-Jährige, der nach der Niederlage gegen Novak Djokovic mal wieder auf ein mögliches Karriereende angesprochen wurde. In der zweiten Runde am Montag (29.7.) hatte Nadal gegen den Serben kaum eine Chance und flog folglich aus dem Einzelwettbewerb. Im Doppel war mit Teampartner Carlos Alcaraz am Mittwoch im Viertelfinale gegen die US-Amerikaner Krajicek/Ram Schluss.

Rafael Nadal verabschiedet sich aus Paris. / Fernandez/AP

Nach etwas Knurren beantwortete Nadal die Frage zum Karriereende dann doch noch. „Wenn das hier vorbei ist, werde ich eine Entscheidung treffen. Die hängt davon ab, wie ich mich fühle und wie viel Lust ich noch auf Tennis habe. Ich leide nun schon seit Jahren, habe mich an der Hüfte operieren lassen, war lange in der Reha und fühle mich körperlich schon besser“, so Nadal. Und weiter: „Wenn ich es nicht schaffe, mich wettbewerbsfähig zu sehen, dann werde ich aufhören.“

Die Entscheidung bereits getroffen hat Angelique Kerber. Die Kielerin spielte nach dem Comeback nach Babypause ähnlich schwach wie Nadal. Die Ankündigung, nach den Spielen aufzuhören, setzte offenbar neue Kräfte frei. Die Mallorca-Zweithausbesitzerin kämpfte sich bis ins Viertelfinale, dort war nach einem dreistündigen fast schon epischen Kampf gegen die Chinesin Qinwen Zheng Schluss.

Auch die Basketballer schwächeln

Ums Überleben kämpfen die spanischen Basketballer. Nach der Auftaktpleite gegen Australien holten die Spanier am Dienstag (30.7.) immerhin einen Sieg gegen Griechenland. Dabei gab es einen Schreckmoment: Kapitän Rudy Fernández musste nach einem Schlag gegen den Kopf vom Feld geführt werden. Der Mallorquiner, der nach seinen sechsten Olympischen Spielen ebenfalls seine Karriere beendet, soll beim abschließenden Gruppenspiel am Freitag (2.8.) gegen die starken Kanadier aber wieder dabei sein. Verliert Spanien, muss der Taschenrechner gezückt werden. Neben den Erst- und Zweitplatzierten jeder drei Gruppen kommen auch die zwei besten Drittplatzierten ins Viertelfinale. Mogeln sich die Spanien als Dritter weiter, droht jedoch ein Aufeinandertreffen mit Weltmeister Deutschland oder dem US-amerikanischen Dream Team.

Besser sieht es bei den Frauen aus. Auch dort ist mit Alba Torrens eine Inselsportlerin Kapitänin. Die Basketballerinnen stehen nach zwei Siegen schon sicher im Viertelfinale. Im abschließenden Gruppenspiel geht es am Samstag gegen Serbien.

Die 21 balearischen Sportler – 18 von Mallorca – hatten sich eigentlich vorgenommen, den Medaillenrekord von sechs Stück (aufgestellt 2016 in Rio) zu brechen. Es sind aber nicht nur die Inselathleten, die schwächeln. Die Spanier gewannen nach einer Woche und knapp einem Sechstel aller Wettkämpfe erst zwei Bronzemedaillen.

"So etwas ist uns noch nie passiert"

Das spanische Turnteam war eigentlich auf dem Kurs gen Finalrunde, scheiterte aber am letzten Gerät: dem Barren. Nicolau Mir verletzte sich und musste abbrechen. Seinen Kollegen versagten allesamt die Nerven. „So etwas ist uns noch nie passiert. Wir haben die Barrenholme kaum zu fassen bekommen. Warum, das würde ich auch gerne wissen“, so Mir. Schwimmer Hugo González – amtierender Weltmeister – hat am Donnerstag die zweite Chance über seine Paradedisziplin, die 200 Meter Rücken. Über die halbe Distanz holte er nur den sechsten Platz, obwohl es bei der WM da noch für Silber reichte.

Turner Nicolau Mir verletzte sich am Barren. / Efe

Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Die spanischen Fußball-Weltmeisterinnen sind mit drei Mallorquinerinnen eine Runde weiter. Und am Dienstag (6.8.) geht der Kanu-Rennsport los und Spaniens Fahnenträger Marcus Cooper Walz steigt bei den Spielen ein. Wenn dann nicht die Sektkorken knallen, sind wirklich Hopfen und Malz verloren.

