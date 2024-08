Der nächste deutsche Fußball-Nationalspieler hat auf Mallorca geheiratet

Gefühlt war die halbe deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach der EM auf Mallorca: Manuel Neuer schlenderte durch Valldemossa, Jonathan Tah schwamm im Becken von Colònia Sant Jordi und Maximilian Mittelstädt machte auf der Insel seiner Freundin einen Heiratsantrag (sie hat ja gesagt). Einen Schritt weiter ist nun Jonas Hofmann, der in Binissalem die Moderatorin Laura Winter (nun ebenfalls Hofmann) heiratete.

Das Paar teilte in den sozialen Netzwerken die Hochzeitsfotos. "Wir hatten ein wunderschönes Fest, das ich mir nicht hätte schöner vorstellen können", sagte Hofmann der "Bunten". Zur Party auf einer Finca in Binissalem sollen unter anderen Torwart Oliver Baumann und Angreifer Niclas Füllkrug gekommen sein.

Nach dem Karriereende auf Mallorca als Immobilienmakler arbeiten

Ob es Subway-Sandwiches zu Essen gab, ist nicht bekannt. Neben seiner Karriere als Fußballer bei Bayer Leverkusen leitet Jonas Hofmann eine Filiale des Franchise-Unternehmens. Der 32-Jährige ist fest mit der Insel verbunden und hat ein Haus bei Alcúdia. Nach dem Karriereende möchte er als Immobilienmakler auf Mallorca arbeiten: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich nach der aktiven Karriere gern einen geregelten Arbeitstag und auch mal wieder ein freies Wochenende hätte. Man sollte niemals nie sagen. Es kann anders kommen. Nach derzeitigem Stand kann ich mir gut vorstellen, in anderen Branchen zu arbeiten, um in meinem Leben möglichst viel Verschiedenes zu sehen. Das Fast-Food-Geschäft würde womöglich als neues Standbein ausreichen, aber ich bin umtriebig und will immer Neues ausprobieren", sagte er 2021 im MZ-Interview.

Bis es soweit ist, wird es aber noch etwas dauern. Der Fußballer hat noch bis Sommer 2027 einen Vertrag beim amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger. In den EM-Kader von Julian Nagelsmann schaffte es Hofmann aber nicht.