Nach Olympia-Klatsche: Tennisstar Rafa Nadal ist wieder auf Mallorca

Nach dem bitteren Olympia-Aus im Einzel und im Doppel hat Mallorcas Tennis-Star Rafael Nadal das Olympische Dorf verlassen und ist wieder auf der Insel. Bei seiner Ankunft am Donnerstagnachmittag (1.8.) erklärte der ehemalige Weltranglistenerste, er wolle sich nun zunächst erst einmal ausruhen.

Sich ausruhen und analysieren

Danach stünde eine Analyse der vergangenen Monate an, in denen der aus Manacor stammende Spieler ein Comeback nach einer schweren Verletzung versucht hatte und die von vielen Rückschlägen geprägt waren. Die Aufarbeitung soll als Grundlage für die Entscheidung dienen, ob er weitermacht oder seine Karriere beendet.

Rafael Nadal im Doppel mit Partner Carlos Alcaraz. / FOTO: TONGO/EFE

Verdrießlich zeigte er sich nicht über seine Erfahrung bei Olympia. "Ich habe es genossen so gut ich konnte", erklärte er am Flughafen gegenüber dem Regionalsender IB3. Bereits nach seinem Aus im Doppel mit Landsmann und Jungstar Carlos Alcaraz hatte Nadal sich ähnlich geäußert: "Die Woche hat Spaß gemacht. Sie ist nicht so geendet, wie ich mir erhofft hatte, aber so ist eben der Sport. Ich war nicht auf dem Level, um für eine Medaille kämpfen zu können, und auch im Doppel haben wir Fehler gemacht. Wir haben uns aber super verstanden, wir hatten Freude, wir haben auf dem Platz alles gegeben, aber es sollte nicht sein. Es war eine tolle Erfahrung."