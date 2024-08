Frühere deutsche Olympia-Heldin gibt Kindern auf Mallorca Schwimmunterricht

Schwimmer Lukas Märtens holte bei den Olympischen Spielen die erste Goldmedaille für Deutschland. Sarah Poewe weiß, wie es sich anfühlt, wenn da plötzlich Edelmetall um den Hals baumelt. 2004 gewann sie in der Schwimmstaffel Bronze. Es war ein historischer Erfolg. Denn die heute 41-Jährige ist Jüdin und gewann als erste jüdische Sportlerin seit dem Zweiten Weltkrieg eine Olympia-Medaille für Deutschland. Derzeit ist sie zu Besuch im Best Centre in Colònia de Sant Jordi und trainiert dort Kinder.

Wie fühlt es sich an, auf dem Olympia-Treppchen zu stehen?

Das ist schwierig zu beschreiben, und ich kann mich schlecht mit Lukas Märtens vergleichen. Ich habe mir die Stufe auf dem Treppchen mit meinen drei Teamkolleginnen geteilt, und es war für mich besonders, den Moment gemeinsam mit ihnen zu erleben. Lukas war nur für sich selbst verantwortlich. Ich fand es rührend, wie ihm die Tränen kamen. Die Olympischen Spiele sind ganz anders als alle anderen Wettkämpfe, die man zuvor erlebt hat. Da sind Tausende Zuschauer, der Druck ist enorm, die Hoffnung groß. Da auf den Punkt Leistung zu bringen, ist nicht einfach. Dann ist es der Wahnsinn, wenn die Hymne ertönt und man sein Land vertritt.

Wie eng sind Sie mit dem deutschen Schwimmsport noch verbunden?

Kaum noch. Ich erlebe das auch nur im Fernsehen mit. Meine aktive Karriere habe ich 2012 beendet, meine Zeit als hauptberufliche Schwimmtrainerin vor einem Jahr. Mittlerweile bin ich Mutter. Das nimmt entsprechend Zeit ein. Zudem arbeite ich gemeinsam mit meinem Lebensgefährten, der eine Physiopraxis in Bochum führt.

Es heißt, das Becken in Paris sei sehr langsam. Wie kommt das?

Das Becken ist nur knapp über zwei Meter tief. Mit mehr Tiefe, gibt es weniger Wellen, und der Widerstand im Wasser ist somit geringer. Daher sind alle Schwimmer etwas langsamer.

Welche Rolle spielt die Bahn, auf der man schwimmt, für den Erfolg?

Die Einteilung hängt vom Vorlauf ab. Die Schnellsten in der Qualifikation kommen auf die Bahnen vier und fünf in der Mitte, die die vermeintlich schnellsten Strecken sind. Wobei es nicht unbedingt ein Vorteil sein muss. Manch Schwimmer gewann Olympia-Gold auf Bahn eins ganz außen. In der Mitte ist es aber auf jeden Fall einfacher, die Konkurrenten zu beiden Seiten im Blick zu behalten.

Sie waren die erste jüdische Sportlerin, die nach der Nazizeit eine Olympia-Medaille für Deutschland holte. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Tatsächlich habe ich selbst erst nach dem Erfolg davon erfahren. Die Religion stand für mich als Leistungssportlerin immer im Hintergrund. Es ist die Kirsche auf der Sahnetorte, dass ich mit der Bronzemedaille Geschichte geschrieben habe.

Sie wandeln zwischen den Welten: in Südafrika geboren und mit zwei Religionen aufgewachsen. Womit identifizieren Sie sich?

Meine Großeltern mütterlicherseits sind vor dem Krieg aus Litauen geflohen. Meine Mutter ist Südafrikanerin, mein Vater Deutscher. Ich bin diesbezüglich aber sehr offen aufgewachsen. Meine Familie seitens meiner Mutter ist jüdisch, und viele meiner Cousins feiern die jüdischen Feiertage, wo ich dann auch oft zugegen war. Auf der anderen Seite habe ich auch gerne die Geschenke zu Ostern und Weihnachten mitgenommen, wenngleich wir die christlichen Feste nicht sonderlich religiös feiern. Als Jüdin habe ich den Glauben nun auch an meine Kinder weitergegeben. Wenngleich wir die jüdischen Feste nicht feiern.

Was führt Sie auf die Insel?

Ich fand das Schwimmbecken in Colònia Sant Jordi schon immer toll und habe 2012 Kontakt zu den Betreibern aufgenommen. Die luden mich ein, bei den Family Swim Holidays zu helfen. Da komme ich nun jedes Jahr her und trainiere Kinder. Das sind Familien aus der ganzen Welt. Die Eltern machen Urlaub, die Kinder, die daheim im Schwimmverein angemeldet sind, wollen nicht auf das Training verzichten. Ich finde das ein cooles Konzept.

Was macht das Best Centre so besonders?

Die Lage und die Ausstattung für Schwimmer und für Triathleten. Alles ist fußläufig erreichbar, selbst wenn man im Meer Freiwasserschwimmen trainieren möchte. Mallorca als Urlaubsinsel dürfte auch ein Faktor sein, wenn man bei gutem Wetter an der frischen Luft schwimmen kann.

