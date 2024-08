Mallorca Country Club zu Gast in Wimbledon

Auf Einladung des prestigeträchtigen All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) ist eine Delegation des Mallorca Country Club (MCC) aus Santa Ponça am vergangenen Donnerstag (01.08.) für drei Tage zum Overseas Clubs Tournament nach Wimbledon gereist.

Die Teilnahme des 11-köpfigen Teams war ein Höhepunkt der langjährigen, engen Partnerschaft zwischen dem Veranstalter der ATP Mallorca Championships und Wimbledon. Der Mallorca Country Club wurde 2015 in Kooperation mit dem renommierten britischen Club gegründet und ist mit seinen sechs Plätzen, die mit original Wimbledon-Rasen bepflanzt sind, Austragungsort der Mallorca Championships, dem letzten ATP-Turnier vor den legendären Wimbledon Championships.

Neben dem MCC waren auch die Partnerclubs La Jolla aus San Diego und der TC Bad Homburg, die beide ein WTA-Rasenturnier ausrichten, zur Meisterschaft der Partnerclubs in London eingeladen.

Spiel auf dem "Heiligen Rasen"

In Wimbledon spielen zu können ist ein echtes Privileg: Normalerweise dürfen ausschließlich die rund 400 Mitglieder des AELTC auf dem legendären „Heiligen Rasen“ spielen. „Es war ein einmaliges Erlebnis für die Sponsoren und wichtigsten Partner des MCC, in Wimbledon dabei zu sein. Wir haben in Santa Ponça zwar auch den original Wimbledon-Rasen, aber hier vor Ort zu spielen und einen Blick hinter die Kulissen dieses beeindruckenden Clubs zu werfen, ist eine unvergessliche Erfahrung“, so Edwin Weindorfer, CEO der Emotion Group und des Mallorca Country Club. „Wir freuen uns, unseren Schlüsselpartnern solche großartigen Momente ermöglichen zu können. Es wird nicht der letzte Besuch in Wimbledon sein.“ Das Overseas Clubs Tournament, das die Gastgeber vom AELTC in diesem Jahr für sich entscheiden konnten, soll zu einer alle zwei Jahre stattfindenden Tradition werden.

Fürst Albert von Monaco mit Margot und Edwin Weindorfer in Wimbledon / MCC

Die Emotion-Group pflegt auch jenseits von Events wie dem internen Turnier Anfang August eine intensive Partnerschaft zu Wimbledon. So besuchen Edwin Weindorfer und Fürst Albert von Monaco, Ehrenmitglied des Mallorca Country Clubs, jedes Jahr gemeinsam die Royal Box des berühmtesten Tennisturniers der Welt.