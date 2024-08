Kanu-Rennfahrer sichern Mallorca zwei Olympiamedaillen binnen weniger Minuten

Es ist eine alte Glaubensfrage im Sport: Wie sehr freut man sich über eine Bronzemedaille, wenn man eigentlich auf Gold geschielt hat? Marcus Cooper Walz wird sich die nun stellen. Der Mallorquiner holte am Donnerstagmittag (8.8.) mit dem Kajak-Vierer den dritten Platz bei Olympia.

Gold ging an die Deutschen, Silber etwas überraschend an Australien. Lange grübeln darf Cooper Walz nicht. Am Freitag hat er im Kajak-Zweier noch eine Chance, die spanische Nationalhymne in Frankreich ertönen zu lassen.

Gleich noch eine Bronzemedaille

Auch Joan Toni Moreno holte am Donnerstag im Zweier-Canadier Bronze. Es sind die Medaillen zwei und drei für die Mallorca-Athleten bei den Olympischen Spielen. Zuvor gewann Juana Camilión mit den Straßenbasketballerinnen Silber. Neben Cooper Walz sind die Augen auf der Insel am Freitag auf die Fußballerinnen gerichtet, die im Bronze-Match gegen Deutschland spielen.