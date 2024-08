Rafael Nadal verschiebt sein Karriereende - vorerst

Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal hat seine Teilnahme an den US Open abgesagt. "Ich habe mich entschieden, dieses Jahr nicht bei den US Open anzutreten. Einem Ort, an den ich atemberaubende Erinnerungen habe. Ich werde diese elektrisierenden und besonderen Nächte in New York vermissen, aber ich denke nicht, dass ich 100 Prozent geben könnte", schrieb der 38-Jährige am Mittwochabend (7.8.) auf X, früher Twitter. Das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet von 26. August bis 8. September statt.

Nadal war bei den Olympischen Spielen in Paris im Einzel und im Doppel an den Start gegangen. Im Einzel verlor er in Runde zwei gegen den späteren Goldgewinner Novak Djokovic aus Serbien. Im Doppel war mit Landsmann Carlos Alcaraz im Viertelfinale Schluss. Sein nächster Auftritt ist nach Nadals Angaben für den Laver Cup geplant. Der Vergleich europäischer Tennisprofis mit dem Rest der Welt findet von 20. bis 22. September in Berlin statt. Damit steht fest, dass der Mallorquiner seine Karriere nicht direkt nach den Spielen beendet.

Sechs Grand Slams in zwei Jahren verpasst

Zu einem möglichen Karriereende wollte sich Nadal, der in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte, zuletzt nicht im Detail äußern. Sein ewiger Rivale Roger Federer beendete vor zwei Jahren beim Laver Cup in London seine Karriere. Durch die Absage für die US Open wird Nadal sein sechstes Grand-Slam-Turnier innerhalb von zwei Spielzeiten verpassen.

Insgesamt hat der Spanier 22 der begehrten Pokale bei den vier wichtigsten Tennisturnieren gewonnen. Den bislang letzten Grand-Slam-Triumph schaffte er bei den French Open 2022. Seither musste Nadal immer wieder Zwangspausen einlegen.