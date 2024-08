Real Mallorca macht Geschäfte mit den Russen und den Scheichs

Die große Einkaufstour von Real Mallorca bleibt diesen Sommer wohl aus. Der Erstligist wird durch die Transfers aber ein fettes Plus in die Bücher eintragen können. Zwei Stammspieler verlassen den Verein, die Lücke wird intern aufgefangen. Am Samstag (10.8., 20.30 Uhr) stellt sich das Team um den neuen Trainer Jagoba Arrasate beim letzten Testspiel im Stadion von Son Moix dem Publikum vor. Dann geht es gegen den Champions-League-Teilnehmer Bologna. Eine Woche später startet die Primera División mit einem Knaller. Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappé kommt zum Saisonstart auf die Insel.

Arrasate trainierte sechs Jahre lang Osasuna, ehe er nun zu Real Mallorca wechselte. Er sei noch dabei, sich einzufinden, sagte er im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“. In Pamplona seien die Abläufe zum Saisonstart zum Schluss weitgehend automatisiert gewesen, hier jetzt neue Routinen zu etablieren, sei erst einmal mühsam. Anders als sein Vorgänger Javier Aguirre, der nun Nationaltrainer von Mexiko ist, steht Arrasate für einen offensiven Fußball. „Wir wollen in des Gegners Hälfte leben“, beschreibt er seinen Spielstil.

Flügelspieler fehlt noch

Dass er sein Team von der Igeltaktik zu „volle Kraft voraus“ umkrempeln muss, sieht er nicht als Problem. „Wenn die Liga jetzt schon starten würde, wären wir bereit, was den Kader betrifft.“ Nur einen Flügelspieler, der auf der Außenbahn für Unruhe sorgt, wünsche er sich noch. Medienberichten zufolge liebäugelt Real Mallorca mit dem Marokkaner Abde von Real Betis. Arrasate trainierte den Nationalspieler früher bei Osasuna.

Es dürfte nicht ganz günstig sein, den 22-Jährigen unter Vertrag zu nehmen, aber Geld ist ja vorhanden. Am Montag machte Real Mallorca den Verkauf des Stammkeepers Predrag Rajkovic offiziell. Der Slowake wechselt in die Wüste nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad. Seine Mannschaftskollegen dort sind unter anderen Karim Benzema und N’Golo Kanté. Zur Ablösesumme machte der Club keine Angaben, spekuliert wird über ein Summe von zehn Millionen Euro. Ein Teil ginge wohl noch an Rajkovics vorherigen Club Stade Reims.

Dass Real Mallorca einen Torhüter verkauft, war dabei abzusehen. Mit dem Slowaken Dominik Greif und dem Spanier Leo Román stehen zwei weitere Keeper im Kader, die Anspruch auf das Shirt mit der Nummer eins haben. Als Notnagel verlängerte auch der 40-Jährige Iván Cuéllar seinen Vertrag.

Den Ruf des Geldes folgt wohl auch Rechtsverteidiger Giovanni González, der vor einem Wechsel zum russischen Club Krasnodar steht. Hier soll die Ablösesumme um die vier Millionen Euro betragen. Der Transfer zieht sich aber seit Tagen in die Länge und ist noch nicht ganz fix. Der Uruguayer verdrängte in der vergangenen Saison den Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo, der selbst auch mit einer Luftveränderung liebäugelte. „Fußballer ändern da schnell ihre Meinung“, sagte der Trainer dazu, der keine mangelnde Motivation befürchtet.

Zudem verpflichtete Real Mallorca bereits Mateu Morey, dessen Vertrag beim BVB ausgelaufen war. „Das ist nun meine Aufgabe, ihn zurück zur Topform zu bringen“, so Arrasate über den Profi aus Petra, der wegen zahlreicher schwerer Verletzungen kaum in der Bundesliga zum Einsatz kam.

Neuzugang debütiert

Gegen Bologna dürfte Johan Mojica sein Debüt im roten Dress feiern. Der 31-jährige Kolumbianer kommt für 1,5 Millionen Euro vom FC Villarreal. Der Linksverteidiger, der mit der Nationalmannschaft das Finale der Copa America gegen Argentinien verlor, streitet sich mit Toni Lato um den Stammplatz auf der linken Abwehrseite. Noch immer keinen neuen Verein hat übrigens Mats Hummels, den ein Berater auch schon bei Real Mallorca angeboten hatte. Zuletzt machte Bologna dem deutschen Innenverteidiger ein Angebot. Der 35-Jährige soll aber abgelehnt haben.

