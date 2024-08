Nicht nur der Hype um Kylian Mbappé: Urlauber kommen kaum noch an Tickets für Real Mallorca

30 Prozent der Tickets gehen an Urlauber, verkündete Real Mallorca noch im April. Das dürfte nun wohl nicht mehr möglich sein. 22.058 Dauerkarten verteilte der Erstligist für die am Sonntag (18.8., 21.30 Uhr) mit dem Spitzenspiel gegen Real Madrid startende Saison. Gut 26.000 Zuschauer passen ins renovierte Stadion Son Moix. Zieht man die Zahl der Karten ab, die für Sponsoren und Gästefans reserviert sind, bleiben kaum noch Tickets übrig, die in den freien Verkauf gehen.

Gerade mal anderthalb Wochen vor dem Auftakt startete Real Mallorca den Ticketverkauf am Donnerstag für das Madrid-Spiel. Angekündigt hat das der Verein über seine möglichen Kanäle nicht. Die Karten waren dennoch binnen weniger Minuten ausverkauft. Auch die teuren VIP-Plätze sind alle weg. Urlauber oder Gelegenheitszuschauer haben keine Chance mehr, das Debüt von Kylian Mbappé in der spanischen Liga mitzuerleben.

Es ist offenbar nicht nur der Hype um den Franzosen, der die Leute tief ins Portemonnaie greifen lässt, um ein Ticket zu ergattern. Auch für das zweite Heimspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag (27.8.) gibt es nur noch Restplätze. Die meisten in der letzten, äußersten Reihe. Um zwei Sitze nebeneinander zu bekommen, bedarf es schon Glück.

Wie kommt man nun also überhaupt an Eintrittskarten für Real Mallorca?

Neue Dauerkarten werden nicht ausgestellt, das Maximum ist erreicht. Allerdings können die Saisonticket-Inhaber Spiele aussetzen, zu denen sie nicht hingehen wollen oder können. Die Plätze gehen dann in den freien Verkauf, und der Dauerkartenbesitzer bekommt einen Teil des Geldes, wenn sein Platz verkauft wird.

Ansonsten gilt schlichtweg das Windhundprinzip. In der Regel startet der Kartenverkauf anderthalb Wochen vor dem Spiel. Wer nicht ständig auf die Ticketseite des Clubs schauen will, kann seine E-Mail-Adresse hinterlegen und wird benachrichtigt. Für Eventfans sind die Spiele gegen Atlético Madrid (Wochenende 9./10.11.) und FC Barcelona (Wochenende 10./11.1.) Termine zum Anstreichen im Kalender. Dann dürfte es wieder zu einem Ansturm auf die Karten kommen. Ein kleiner Geheimtipp ist das Spiel gegen Real Betis (Wochenende 25./26.1.). Die Sevillaner sind in der Regel das einzige Team, das von einer großen Fanschar auf die Insel begleitet wird. Entsprechend gute Stimmung herrscht im Stadion.

RCD braucht Verstärkung

Nun ist das Team gewissermaßen auch in der Pflicht, die hohen Erwartungen der Fans zu erfüllen. In der Vorbereitung sah es bislang aber nicht so aus, als hätte Real Mallorca eine schlagkräftige Truppe zusammen. Die Generalprobe gegen den italienischen Champions-League-Teilnehmer FC Bologna verloren die Mallorquiner im Elfmeterschießen. Der Ex-Bochumer Takuma Asano ist einer der wenigen Lichtblicke bislang. „Der Kader schreit förmlich nach Verstärkungen“, analysiert die MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“.

Trainer Jagoba Arrasate blieb während des Trainingslagers in England überraschend ruhig und meinte, außer einem Flügelspieler sei seine Mannschaft komplett und er zufrieden. Nun ruderte er aber doch ein wenig zurück. „Ein paar Puzzleteile fehlen dann doch. Die werden aber noch kommen“, sagte er nun. „Mir ist ein richtig starker Neuzugang lieber als zwei halbgare Mitläufer.“

Der Verein hofft zudem, dass die Flops aus der Vorsaison – Sergi Darder und Cyle Larin – im zweiten Jahr bessere Leistungen bringen. Beide hatten zusammen immerhin mehr als 15 Millionen Euro gekostet. Das Duell mit Real Madrid wird mehr als ein Härtetest. „Ich habe keine Lust, Mbappé zu sehen“, meinte Arrasate. Vielleicht schwant ihm Schlimmes.