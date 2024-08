Motor, Segel oder Sitz: Die besten Hilfsmittel für eine Runde mit dem Stand-up-Paddle

Auf Mallorca gibt es vor allem im Sommer kaum noch einen Strand, vor dem nicht ein Stand-up-Paddler auf dem Meer seine Runden dreht. Das ist nachvollziehbar, denn nur im Sand unter der Sonne brutzeln, ist vielen zu langweilig. Die Industrie hat sich mittlerweile darauf eingestellt, dass das SUP zum Volkssportgerät mutiert ist. Immer mehr Zubehör hilft dabei, das Paddeln zu vereinfachen. Ein bisschen was von Mogeln hat es aber schon.

Das gilt vor allem für den Motor, den sich der Paddler, aber auch beispielsweise der Kajak-Fahrer, unter sein Gefährt klemmen kann. Die kleine schwarze Röhre wird in einen der Schlitze eingeführt, die für die Finnen vorgesehen sind. Ist keiner vorhanden, kann dieser mit Klebstoff an die Unterseite des Kajaks oder SUP-Bretts angebracht werden. 350 Euro kostet der Motor des Herstellers Itiwit beim Sportartikelladen Decathlon, für 15 Euro gibt es den Zusatzschlitz (allerdings ohne den Klebstoff). Über eine Fernbedienung wird der Motor angeworfen und auf eine der drei Geschwindigkeitsstufen eingestellt. Die Batterie soll zwischen 45 und 120 Minuten halten. Über eine Höchstgeschwindigkeit macht der Hersteller keine Angaben.

Der Motor wird unter dem Brett befestigt. / Decathlon

Das sagt ein Experte dazu

„Ich finde das reichlich unsportlich und halte wenig davon. Schließlich fahre ich mit dem SUP, damit ich paddeln kann“, sagt Rubén Salvador vom Surfcenter „El Niño“ in Can Pastilla. „Wenn man gegen den Wind unterwegs ist oder als ungeübter Paddler eine längere Strecke zurücklegen will, kann es praktisch sein.“ Sonderlich schnell sei man mit dem Motor aber nicht unterwegs. „Ich habe ihn mal getestet und würde eine Geschwindigkeit von fünf bis sechs km/h vermuten. Bei Wettkämpfen komme ich ohne Motor auf neun bis zehn km/h.“

Ungeübte Paddler müssen bedenken, dass die elektrische Hilfe zwar beim Antrieb unterstützt, aber keine Stabilität auf dem Brett verleiht. Probleme beim Gleichgewichthalten sind für Anfänger meist das größte Hindernis. „Wenn der Akku leer ist, bremst der Motor zudem ziemlich“, sagt Salvador. Auf der Decathlon-Seite, wo die meisten Kommentare positiv ausfallen, ist die geringe Akkuleistung der größte Kritikpunkt. Bemängelt wird auch, dass es keinen Ersatzakku zu kaufen gibt.

Im Sitzen paddeln

Für mehr Stabilität sorgt ein Sitz auf dem SUP-Brett. Es gibt Sitze von verschiedenen Anbietern, und sie kosten ab 40 Euro. Der Sitz wird mit vier Riemen an Ösen auf dem Brett festgeschnallt. Sind die nicht vorhanden, müssen sie ebenfalls angeklebt werden. Rubén Salvador hält auch davon wenig. „Dann sollten die Paddler lieber direkt in ein Kajak umsteigen. Damit sind sie schneller unterwegs. Wenn ein Stand-up-Paddler eine Pause braucht, kniet er eher, statt dass er sitzt.“ Zumal die sitzende Haltung auf die Dauer ungemütlich werden kann. Die Beine im Wasser baumeln zu lassen ist keine gute Idee, da das viel zu stark bremst.

Der Sitz wird auf dem Brett befestigt. / Amazon

Mit einem Kompressor das SUP-Brett aufpumpen

Praktischer hingegen ist der Kompressor, der das SUP-Brett aufbläst. Schließlich wird die Luft nach dem Gebrauch fast immer abgelassen, damit das Wassersportgerät im Auto transportiert werden kann. Den Kompressor gibt es in verschiedenen Leistungsstufen, die Kosten belaufen sich auf 55 bis 75 Euro im Decathlon. Nachteil: Die Maschine muss in den Zigarettenanzünder des Autos gesteckt werden, der Motor des Wagens laufen. Zudem ist der Kompressor recht langsam und braucht gut zehn Minuten, um das Brett aufzublasen. Da sich das Auto in der Nähe befinden muss, ist ein Aufblasen direkt am Meer kaum möglich. Auch dafür gibt es Abhilfe: Eine passende Batterie wird für 79 Euro angeboten.

Ganz ohne Strom kommen die Segel aus. Ein sogenanntes Wing – hier wird das Segel nur in der Hand gehalten und nicht am Brett befestigt – kostet 120 Euro. Dann wird aus dem Paddeln aber Windsurfen. Wer Erfahrungen im normalen Stand-up-Paddeln hat, kann auch die Foil-Technologie ausprobieren. Durch einen Flosse unter dem Brett wird der Surfer scheinbar aus dem Wasser gehoben. Die SUP-Foil-Leihe kostet 50 Euro die Stunde im „El Niño“-Surfcenter.

