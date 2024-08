Mbappé-Debüt missglückt: Real Mallorca verdient sich einen Punkt gegen die Königlichen

Real Mallorca hat beim Debüt des französischen Superstars Kylian Mbappé für Real Madrid den Königlichen einen Punkt abgenommen. Die Partie am Sonntagabend (18.8.) im Stadion von Son Moix endete leistungsgerecht mit 1:1.

Real Mallorca legte sehr offensiv los, das hatte der neue Trainer Jagoba Arrasate auch angekündigt. Man wolle in des Gegners Hälfte leben. Fünf Minuten dauerte es, ehe Real Madrid überhaupt mal an den Ball kam. RCD-Mittelfeldspieler Samu Costa scheiterte in der Zwischenzeit mit einem Distanzschuss an Courtois.

Nach zwölf Minuten wurden die Königlichen erstmals gefährlich, und direkt klingelte es. Mbappé vertändelte eigentlich den Ball. Der Abpraller kam zu Rodrygo, der ihn in die lange Ecke schlenzte.

Danach zeigten die Madrilenen, welches Potenzial in ihnen steckte. Sie schnürten Real Mallorca in die Hälfte ein und spielten die Abwehrspieler schwindelig. Ein weiteres Tor sollte aber nicht fallen.

Beide Teams hatten mit der Hitze zu kämpfen

Mit zunehmender Spieldauer war offensichtlich, dass beide Mannschaften mit den hohen Temperaturen von 26 Grad (gefühlt laut Handy-App 29 Grad) zu kämpfen hatten. Nach 60 Minuten gab es keinen Fußballer mehr, der sich nicht auf die Knie abstützte und um Luft rang.

Kurz zuvor glich Vedat Muriqi nach einer Ecke das Spiel aus. Die Partie wurde zu einem Abnutzungskampf. Fußballerische Klasse war immer weniger gefragt. Es setzte sich der durch, der bei der abendlichen Hitze noch einen Gang höher schalten konnte. Mbappé zum Beispiel, der aber am starken Keeper Dominik Greif mehrfach scheiterte. Da auch Real Mallorca kurz vor Schluss zwei Top-Chancen verballerte, blieb es beim Unentschieden.

Für Real Mallorca ist der Punkt ein erstes Ausrufezeichen, für die Madrilenen direkt ein herber Rückschlag. Weiter geht es für den Inselclub am Samstag auswärts gegen Osasuna.