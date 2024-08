Real Mallorca vergeigt das zweite Saisonspiel

Das war nix: Real Mallorca hat am Samstagnachmittag (24.8.) das zweite Spiel der Saison verloren. In einer enttäuschenden Partie verlor die Mannschaft von Trainer Jagoba Arrasate mit 1:0 in Pamplona bei Osasuna. Das einzige Tor der Partie erzielte Rubén García in der 53. Minute.

Die Gastgeber, die vom ehemaligen Mallorca-Coach Vicente Moreno trainiert werden, waren über weite Strecken der Partie die stärkere Mannschaft. Von der erfreulichen Leistung, die die Inselkicker eine Woche zuvor noch beim 1:1 gegen Real Madrid gezeigt hatten, war nicht mehr viel zu sehen.

Nächstes Spiel am Dienstag

Real Mallorca steht nach zwei Spielen nun mit einem Punkt auf Platz 17 der Tabelle der Primera División. Sollte Alavés am Sonntagabend ein Sieg gegen Betis Sevilla gelingen, würden die Mallorquiner auf einen Abstiegsplatz rutschen. Das nächste Spiel findet übrigens schon am Dienstag statt. Um 19 Uhr empfängt Real Mallorca den FC Sevilla im heimischen Son-Moix-Stadion.