Die Spanien-Rundfahrt ist dieses Jahr wie die Bundesliga ohne Bayern München - einen Mallorquiner freut's

Wäre die Bundesliga attraktiver, wenn es die Bayern nicht gäbe? Oder La Liga ohne Barça und Real Madrid? Sicherlich wäre der Titelkampf spannender, es fehlten dann aber auch die Aushängeschilder. Während in der Fußballwelt derartige Szenarien im Zuge einer immer wieder debattierten Superliga noch Zukunftsmusik ist, lassen sich die Folgen im Radsport bereits analysieren. Bei der Vuelta fehlt die Crème de la Crème der Radsportelite. Kein Pogacar, kein Evenepoel, kein Vingegaard. „Ihr Fehlen tut der Rundfahrt gut“, meint der mallorquinische Radprofi Enric Mas sicher nicht ganz uneigennützig. „Das Spektakel ist größer, das Rennen offener. Wenn Pogacar mitfährt, ist es eintönig, da er einfach nur überlegen ist.“

Ohne das Spitzentrio wittert der 29-Jährige aus Artà Morgenluft. Nach vier der 21 Etappen steht der Movistar-Kapitän auf dem dritten Platz. „Ich befinde mich dort, wo ich sein muss. In einem Kampf mit Roglic um den Sieg. Ich hoffe, dass es so die ganze Vuelta weitergeht“, sagte Mas. Roglic, der Anführer des deutschen Elite-Rennstalls Red Bull-Bora hansgrohe hat derzeit die Führung inne und eine halbe Minute Vorsprung auf den Inselfahrer. Dazwischen liegt noch der Portugiese João Almeida vom UAE Team Emirates mit acht Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Kaum in der Lage anzugreifen

Das größte Problem von Enric Mas war bislang, dass er kaum in der Lage ist anzugreifen. So wird es schwierig, Zeit aufzuholen oder gar einen Vorsprung herauszuholen. Im besten Fall fährt sein Teamkollege Nairo Quintana eine Attacke, und der Mallorquiner kann sich im Windschatten anhängen. Mitstrampeln und durchhalten, das ist die große Stärke des 29-Jährigen. So holte er 2018, 2021 und 2022 den zweiten Platz bei der Vuelta.

Wegen seiner zurückhaltenden, nicht gerade vor Charisma übersprühenden Art ist Enric Mas alles andere als ein Publikumsliebling. „Im Radsport kann nur einer gewinnen. Da scheint es mir nicht fair, dann immer den Rest zu kritisieren“, sagte er unlängst in einem Interview mit „El País“. Er habe deshalb vor sechs Jahren damit aufgehört, Zeitungsberichte oder Kommentare im Internet zu lesen. „Ich habe nicht mal die X-App auf dem Handy installiert. Dafür habe ich jemanden, der das betreut.“

Mit einem Sieg bei der Vuelta könnte sich Enric Mas viele Sympathien erradeln. Dafür muss er hoffen, dass Roglic schwächelt. Bis zum 8. September läuft die Spanien-Rundfahrt noch.

Mavi García stürzt

Nicht nur bei den Männern fehlen die Superstars. Bei den Frauen gibt es nach dem Karriereende von Annemiek van Vleuten – die in den vergangenen Jahren die Szene dominierte – ein Machtvakuum an der Spitze. Entsprechend spannend war die Tour de France, die am Sonntag (18.8.) endete. Die Polin Katarzyna Niewiadoma gewann um Haareslänge. Sie musste bis zur letzten Sekunde zittern und alles geben. Die Zweitplatzierte Demi Vollering hatte nur vier Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung. Bei der achten und letzten Etappe setzte sich die Niederländerin zwar mit knapp anderthalb Minuten Vorsprung vor der Polin durch, es reichte aber nicht mehr für den großen Coup. Pauliena Rooijakkers, ebenfalls aus den Niederlanden, kam als Dritte in der Gesamtwertung durchs Ziel. Ihr fehlten zehn Sekunden zum Sieg.

Sturz und Platten: Mavi García hatte viel Pech / Dejong

Der entscheidende Zeitverlust Vollerings, die als Favoritin angetreten war, geschah bei der fünften Etappe. Die Niederländerin stürzte, in die Aktion war auch die Mallorquinerin Mavi García verwickelt. Für Letztere verlief die Tour sehr unglücklich. Schon auf der Etappe am Tag zuvor musste die 40-Jährige mit einem Platten kämpfen.

Am Ende reichte es für Mavi García nur zum 26. Platz mit mehr als 21 Minuten Rückstand zur Spitze. Damit blieb sie hinter den eigenen Erwartungen zurück. „Einen Podiumsplatz halte ich nicht für ausgeschlossen“, meinte sie noch vor der Tour. Allzu viele Chancen darauf wird sie im hohen Sportleralter wohl nicht mehr bekommen.

Abonnieren, um zu lesen