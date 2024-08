Mats Hummels absolviert Medizincheck auf Mallorca, fraglich ist für welchen Club

Das Wechselspielchen um Mats Hummels geht in die nächste Runde. Der deutsche Fußballer, der weiterhin ohne neuen Club ist, könnte nun doch mit Real Mallorca anbandeln. Zumindest ist er Medienberichten zufolge am Donnerstag (29.8.) mit dem Privatjet auf der Insel gelandet, um am Freitag in einer Klinik einen Medizincheck zu machen. Dieser ist vor einer Verpflichtung eines Fußballers üblich. Allerdings ist unklar, ob der 35-Jährige den Check für den spanischen Erstligisten macht.

Mehrere Medien beziehen sich auf Vereinsquellen, die eine Verpflichtung des deutschen Innenverteidigers dementieren. Es sei nicht wahr. Ähnliche Äußerungen gab es bereits vor Monaten. Zuvor hieß es, Hummels mache den Check am Donnerstag. Der Termin wurde aber aus unbekannten Gründen auf Freitag verschoben.

Bereits seit Monaten mit Real Mallorca in Verbindung

Im Juni hatte ein deutscher Spielerberater Mats Hummels bei Real Mallorca angeboten und gemeint, es seien nur noch Details zu klären. Wenig später sagte RCD-Sportdirektor Pablo Ortells, dass er den Berater nicht kenne und der Verein keinerlei Interesse an einer Verpflichtung des Ex-BVB-Profis hätte.

Am Mittwoch sagte Hummels bereits Real Sociedad ab. Dort soll ebenfalls ein unterschriftsreifer Vertrag auf ihn gewartet haben. Laut baskischen Medien habe der Fußballer persönliche Gründe für seine Absage genannt. Sein ehemaliger Mitspieler und heutiger BVB-Trainer Nuri Sahin sagte unlängst, er wisse bereits, wie die Zukunft von Hummels aussieht. Weitere Infos verriet er aber nicht.

Mats Hummel hat ein Haus auf Mallorca

Ein Engagement auf Mallorca wäre aus vielerlei Hinsicht denkbar. Hummels hat bereits ein Haus im Südwesten der Insel und verbrachte die vergangenen Sommer hier. Real Mallorca sucht noch nach Verstärkung in der Abwehr. Dafür spielt der Inselclub nicht international, wenn man vom Supercup in Saudi-Arabien mal absieht. Das könnte für den Profi ein Argument sein, dass gegen Real Mallorca spricht. Das Transferfenster schließt Ende August, als vereinsloser Profi kann er aber auch danach noch einen Club finden.