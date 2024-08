Real Mallorca holt neuen Spieler - große Begeisterung löst er aber nicht aus

Kurz vor Ladenschluss hat Real Mallorca noch einen neuen Spieler verpflichtet. Robert Navarro kommt von Real Sociedad. Der Angreifer galt mal als großes Talent, ließ zuletzt sein Potenzial aber selten aufblitzen.

Real Mallorcas Sportdirektor holte den 22-Jährigen vom Flughafen Palma ab. Es ist noch unklar, ob Navarro fest verpflichtet oder ausgeliehen wird. Für Letzteres müsste er seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag bei den Basken verlängern.

Real Sociedad wird ihn nicht günstig abgeben. Der Erstligist zahlte vor fünf Jahren 6 Millionen Euro für den Flügelspieler. Er kam vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, in der vergangenen Saison war er an Cádiz verliehen. Beim Absteiger war er zwar Stammspieler, lieferte aber nur ein Tor und eine Vorlage - eine sehr maue Ausbeute für einen Angreifer.

Navarro gilt als technisch stark, aber nicht sonderlich schnell. Er mag den sogenannten Robben-Move in umgekehrter Variante. Sprich als Rechtsfuß zieht er vom linken Flügel in die Mitte und sucht den Abschluss.

Nur noch einen Tag Zeit für weitere Transfers

Nach Takuma Asano, Johan Mojica und Mateu Morey ist er erst der vierte Neuzugang. Es ist überraschend, dass die Mallorquiner bislang nur ein wenig Geld für Mojica ausgegeben haben. Denn auf der Einnahmenseite stehen 14 Millionen Euro durch die Verkäufe von González, Rajkovic und Amath.

Mit einem Unentschieden gegen Meister Real Madrid war der Inselclub zwar vernünftig in die Liga gestartet, es folgten aber eher schwache Leistungen bei der torlosen Partie gegen Sevilla und der Pleite gegen Osasuna. Am Samstag (31.8.) gegen Aufsteiger Leganés sind die Mallorquiner der Favorit und der erste Sieg muss her. Einen Tag zuvor schließt das Transferfenster. Es bleibt abzuwarten, ob noch mehr Spieler kommen. In der Abwehr und im Mittelfeld gäbe es noch Lücken.