Fehlstart bei Real Mallorca: Trainer fordert bereits Verstärkungen

So wirklich schlau wird man als neutraler Zuschauer nicht aus dem Saisonstart von Real Mallorca in der Primera División. Erst das ehrenwerte Auftakt-Unentschieden gegen den Meister Real Madrid, dann eine knappe Niederlage bei Osasuna in Pamplona, und am Dienstagabend (27.8.) noch ein torloses Unentschieden gegen den FC Sevilla. Der neue Trainer Jagoba Arrasate wartet mit seinem Team also noch auf den ersten Sieg. Sicher: Zwei Punkte aus drei Partien – es könnte besser laufen, ist aber angesichts des Auftaktprogramms wohl in etwa das, was man beim Inselclub einkalkuliert hatte.

Auf dem Rasen allerdings sieht es schon so aus, als bräuchte Trainer Jagoba Arrasate noch ein wenig Verstärkung. Der Nordspanier äußerte sich nach dem 0:0 gegen Sevilla diplomatisch, ließ allerdings deutlich durchblicken, dass er sich noch Zuwachs für das Team wünscht. „Ich hoffe, dass es vor Freitag noch Nachrichten gibt. Ob wir nun mehr oder weniger Verstärkungen brauchen – da werde ich mich nicht einmischen.“ Er wisse ja, dass die sportliche Leitung auf weitere Verpflichtungen hinarbeite und genauso denke wie er. An diesem Samstag (31.8.) endet die Transferfrist, danach sind keine regulären Verstärkungen mehr möglich.

Wer könnte kommen?

Eine Personalie, an der Real Mallorca derzeit arbeitet, ist Rodri Sánchez von Real Betis, dem Spitzenclub aus Sevilla. Der 24-Jährige will eine wichtigere Rolle in der ersten Liga einnehmen und sieht bei Betis wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Sein Trainer Manuel Pellegrini stellte ihm zwar längere Einsatzzeiten in Aussicht. Doch der Mittelfeldspieler, der für Spaniens U21-Nationalmannschaft auf dem Platz stand, scheint mit einem Wechsel auf die Insel zu liebäugeln. Am Mittwoch (28.8.) wurde erwartet, dass der Transfer in den kommenden Stunden über die Bühne geht, mehrere Medien berichteten, dass nur noch Einzelheiten geklärt werden müssten. Die geplante Ablösesumme liege zwischen 5,5 und sieben Millionen Euro. Sánchez soll zunächst ausgeliehen und mit einer Kaufoption ausgestattet werden, die verpflichtend greifen würde, sollte Real Mallorca die erste Liga halten. Dann würde Rodri bis 2029 auf der Insel bleiben.

Auch an weiteren Spielern ist Real Mallorca dieser Tage noch dran, unter anderem wohl an Robert Navarro. Der 22-jährige Mittelfeldmann befindet sich in einer ungewöhnlichen Lage. Er hat bereits für den Zeitraum ab Juli 2025 bei Athletic Bilbao zugesagt. Sein derzeitiger Club Real Sociedad de San Sebastián würde ihn deshalb gerne möglichst schnell loswerden. Der Spielerberater des Katalanen trägt das 65-Kilogramm-Leichtgewicht deshalb gerade der halben Primera División an, Real Mallorca schnappte zu.

Neues Supertalent?

Eine unerwartete Verstärkung bekam Real Mallorca indes bereits aus den eigenen Reihen. Beim Duell gegen Sevilla debütierte der erst 17-jährige Marc Domenech in Son Moix. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison an den Inselclub San Francisco in der höchsten Jugendklasse verliehen war und dort mit 19 Treffern Torschützenkönig wurde, kam in der 82. Minute auf den Platz. Domenech hatte bereits in der Saisonvorbereitung unter Jagoba Arrasate einen tollen Eindruck hinterlassen und in Testspielen drei Tore erzielt. Und auch gegen Sevilla hatte das Nachwuchstalent die Chance auf den Siegtreffer, als er in der 88. Minute nur knapp eine scharfe Hereingabe von Samu Costa verpasste, die ein nahezu sicheres Tor dargestellt hätte.

Die Begegnung gegen den FC Sevilla war ansonsten nicht gerade reich an Höhepunkten, wenngleich Torchancen genügend vorhanden waren. Beide Torhüter hatten einen Sahnetag erwischt, vor allem Leo Román im Kasten von Real Mallorca. Er durfte zum ersten Mal in dieser Saison ran und wehrte in der ersten Halbzeit gleich vier gefährliche Bälle ab. Die nächste Chance auf einen Sieg hat das Team von Jagoba Arrasate am Samstag (31.8.) um 21.30 Uhr bei Leganés. Der Aufsteiger aus der Nähe von Madrid hat bereits vier Punkte.

Abonnieren, um zu lesen