„Es wurde aber auch Zeit“: Real Mallorca gründet erneut eine Frauenabteilung

Spaniens Erfolge im Frauenfußball hängen auch mit einem Mallorca-Block zusammen. Drei der elf Startelf-Spielerinnen, die am Mittwochabend (23.7.) das EM-Halbfinale gegen Deutschland gewannen, stammen von der Insel. Cata Coll, Mariona Caldentey und Patricia Guijarro mussten ihre Heimat allerdings verlassen, um professionell gegen den Ball treten zu können. Das ändert sich hoffentlich in der Zukunft. Den Grundstein dafür legte Real Mallorca in der vergangenen Woche mit der Gründung einer neuen Frauenfußballabteilung.

Es ist nicht der erste Versuch des größten Inselclubs, den Damen eine Plattform zu bieten. 2008 schluckte Real Mallorca den kleinen Verein Recreativo Penya Arrabal aus Santa Catalina. Ein paar Spielerinnen hinzugekauft, und schon stand das neue Frauenfußballteam. Einen Nachwuchs als Unterbau? Wer braucht denn so etwas? Für die Ausbildung gab es schließlich genügend andere Teams auf der Insel. Binnen drei Jahren stieg Real Mallorca zwei Mal auf und schaffte es sogar in die Primera Nacional, was damals die zweite Liga war. Dort gingen die Mallorquinerinnen baden. Nach 23 Niederlagen in 26 Spielen ging es zurück in den regionalen Amateurfußball. Das Team löste sich 2013 auf. Da es keine Nachwuchsabteilung gab, bedeutete dies das Ende des Frauenfußballs bei Real Mallorca.

Neustart von ganz unten

Aus diesen Fehlern lernte der Verein offenbar. Der Neustart beginnt nun von ganz unten. Statt ein anderes existierendes Team aufzukaufen, gründet Real Mallorca eine Alevín-Mannschaft. Die Altersklasse ist vergleichbar mit der E-Jugend in Deutschland. Die Mädchen werden etwa zehn bis elf Jahre alt sein. „Wir wollen nach und nach wachsen und weitere Teams anderer Altersklassen gründen. In fünf bis sechs Jahren könnten wir dann eine Damenmannschaft stellen“, wird Miquel Toni Gelabert, Verantwortlicher für den Nachwuchsfußball bei Real Mallorca, auf der Vereinswebsite zitiert. „Im gleichen Zeitraum gewinnen wir an Struktur hinzu, was zu einer soliden Basis führt.“

„Es wurde aber auch Zeit“, wird selbst der Real-Mallorca-CEO Alfonso Díaz zitiert. „Wir haben jahrelang dafür gearbeitet, den Verein in der ersten Liga zu etablieren. Was dabei bislang auf der Strecke blieb, war eine Frauenfußballabteilung.“ Auch er spricht von einem langfristigen Projekt, das gut durchdacht sein soll. „Es ist eine weitere Mannschaft, die in unseren Verein und unsere Strukturen integriert wird. Dabei bekommen die Frauen aber eigene Trainer, eigene Physiotherapeuten, eigene Ernährungsberater und eigene Psychologen.“ Bereits im August sollen die ersten Trainingseinheiten starten. Im Oktober beginnen die Real-Mallorca-Nachwuchsmädels dann ganz normal den Ligabetrieb.

„Das ist eine tolle Nachricht“, sagte die mallorquinische Nationalspielerin Mariona Caldentey in einem Interview vor dem Halbfinale dazu. „Mallorca hat in der Vergangenheit viele gute Fußballerinnen hervorgebracht und wird es auch in Zukunft tun. Umso besser ist es, wenn die Spielerinnen nun bei einem Top-Club ausgebildet werden.“ Sie musste damals, wie viele andere mallorquinische Talente, die Insel verlassen, um den nächsten Schritt zur Profikarriere gehen zu können.

Atlético Baleares bislang das beste Inselteam

Die Gründung der neuen Frauenabteilung bei Real Mallorca könnte, wenn nicht sogar dürfte, auch Auswirkungen auf die anderen Inselclubs haben. Nicht zuletzt wollen künftig bestimmt alle Mädchen am liebsten für die Teufelskicker spielen. Schon die Gründung der Frauenmannschaft von Atlético Baleares sorgte für eine Schwächung der Konkurrenz. Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann, das offiziell Balears FC heißt, existiert seit 2018 und marschierte bis in die zweite Liga. Dort gab es in der Debütsaison nach einem vielversprechenden Start eine klägliche Rückrunde, die im Abstieg endete.

Die erste Mannschaft von Balears FC bleibt als Drittligist aber auch in der kommenden Saison das höchstklassige Frauenteam der Insel. Theoretisch hatte sich die zweite Mannschaft des Volckmann-Trupps als Tabellenerster der vierten Liga den Aufstieg verdient. Da aber nicht zwei Teams eines Clubs in der selben Liga spielen dürfen, wird das der Zweitvertretung verwehrt.

Jahrelang der Platzhirsch und früherer Erstligist war Collerense. Die drei amtierenden Nationalspielerinnen lernten dort das Kicken. Balears FC warb jedoch viele Fußballerinnen ab, in den vergangenen Jahren wurde das Team aus Palmas Küstenviertel in die vierte Liga durchgereicht. Dort holte der Club in der abgelaufenen Saison den zweiten Platz, gefolgt von Son Sardina. Collerense darf wegen einer Liga-Umgestaltung aber nicht das Aufstiegsrecht bekommen, das Balears FC B verwehrt blieb. In der kommenden Spielzeit gibt es erstmals eine balearische vierte Liga, an der neben den mallorquinischen Mannschaften auch Teams von Menorca mitspielen. In ein paar Jahren dürfte dort auch Real Mallorca auftauchen und wohl den anderen Vereinen den Rang ablaufen.

