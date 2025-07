Wetten, dass Spanien gewinnt? Inselrat von Mallorca lädt zum Public Viewing des EM-Finales ein

Dort, wo auf Mallorca normalerweise auf Trabrennen gewettet wird, fiebert Mallorca am Sonntag (27.7.) beim Finale der Frauenfußball-EM mit. Der Inselrat lädt zum Public Viewing des Enspiels Spanien gegen England in die Halle von Son Pardo, der Pferderennbahn an der Ringautobahn.

Drei Mallorquinerinnen auf dem Spielfeld

Los geht's um 18 Uhr, es ist aber sicherlich nicht verkehrt, schon eher zu erscheinen. Die amtierenden Weltmeisterinnen aus Spanien treten voraussichtlich wieder mit drei Mallorquinerinnen an: Cata Coll im Tor sowie Patricia Guijarro und Mariona Caldentey im Mittelfeld und Angriff.

In Son Pardo gibt es auch eine Cafeteria. Der Inselrat von Mallorca verspricht in einer Mitteilung ein familiäres und festliches Ambiente. Genügend Parkplätze sind vorhanden. Beim gewonnenen WM-Finale 2023 hatten die mallorquinischen Fans in der Sporthalle von Son Moix mit Spaniens Fußballfrauen mitgefiebert. Auch damals ging es gegen England.