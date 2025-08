Keine Zehennägel verlieren: So überstehen Sie "Lluc a peu", Mallorcas härtesten Fußmarsch

Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen: Ein Marsch von Palma nach Lluc ist kein Zuckerschlecken. Ein paar Bier auf dem Weg trinken, gemütlich in der Nacht spazieren. So stellte ich mir das vor – Pustekuchen. Bei meiner ersten und einzigen Teilnahme vor zwei Jahren beim Volksevent Lluc a Peu fühlte sich am Ende jeder Schritt wie auf einem Nagelbrett an. Kläglich gab ich noch vor dem steilen Anstieg zum Kloster auf. Damit es Ihnen bei der 51. Ausgabe in der Nacht von Samstag (2.8.) auf Sonntag nicht ähnlich ergeht, haben wir Experten um Tipps gebeten.

„Man sollte den Lauf nicht unterschätzen. Das ist kein Spaziergang. Wir reden hier von 48 Kilometern“, warnt Francisco Bauzá, der seit sieben Jahren Präsident des Veranstalters Grup Güell ist. „Jedes Jahr nehmen mehr Leute teil. Jedes Jahr sind sie besser vorbereitet.“ Bei der vergangenen Ausgabe schafften es 4.500 von 5.200 angemeldeten Gehern zum Kloster. Eine beachtliche Quote.

Insgesamt machten sich allerdings rund 8.000 Leute in Palma auf den Weg. Denn eine Vielzahl spart sich die 10 Euro Einschreibegebühr. Wobei das nicht ratsam ist. Einerseits gibt es für den Preis ein T-Shirt, einen Rucksack, eine Trinkflasche und Leuchtstreifen, andererseits hilft der Veranstalter nur eingeschriebenen Teilnehmern. Entlang der Strecke sind Busse positioniert, die Abbrecher einsammeln und zum nächsten Bahnhof bringen. Die Zugfahrt zurück nach Palma ist mit der Startnummer kostenlos.

Das Schuhwerk

Der Österreicher Thomas Fitzner – ehemals stellvertretender MZ-Chefredakteur, heute Mitarbeiter bei der PlattesGroup – läuft seit knapp zehn Jahren mit und kam immer ins Ziel. „Die Auswahl der Schuhe ist besonders wichtig“, sagt er. „Bei meiner ersten Teilnahme setzte ich auf Wanderschuhe – ein großer Fehler.“ Die Treter seien zu klobig und auf langer Distanz auf der asphaltierten Strecke zu unbequem. „Der Anstieg nach Lluc ist etwa 9,5 Kilometer lang. Danach geht es noch einmal 500 Meter bergab. Meine Füße waren derart erschöpft, dass ich zwei Zehennägel verlor.“ Besser sei es also, normale Laufschuhe zu tragen. Da sind sich Fitzner und Bauzá einig. „Am besten ein älteres Paar, das bequem sitzt und eingelaufen ist“, so der Veranstalter.

Im Volksmund auf Mallorca heißt es, Ersatzsocken seien der wichtigste Überlebenstrick. „Am besten zwei Paar“, sagt auch Bauzá. „Sobald die Füße schwitzig sind, wird gewechselt.“ Fitzner setzt auf eigene Tricks. „Bevor ich in die Schuhe schlüpfe, reibe ich die Einlegesohle mit Hirschtalg ein. Den gibt es im Müller zu kaufen. Das macht die Füße schön geschmeidig.“ Vom Sockenwechseln hält er wenig. „Man sollte darauf achten, dass sie glatt anliegen und keine Falten werfen.“

So sah der Pilgermarsch "Lluc a Peu" 2023 aus / Manu Mielniezuk

Die Vorbereitung

Die Anreise sollte nicht kurz vor knapp erfolgen. Rund um die Plaça Güell auf dem Carrer d’Aragó, wo der Marsch startet, gibt es bei der großen Teilnehmerzahl kaum Parkplätze. Schon 20 Uhr beginnt eine Party, Startschuss ist 23 Uhr. „Eine Stunde vorher sollte man schon da sein“, rät Fitzner. „Die Stimmung vor dem Start ist ausgelassen und euphorisch.“ Wer kann, schläft am Nachmittag ein paar Stunden vor. Das ist aber kein Muss. „Durch die ständige Bewegung bleibt man wach. Viele nicken aber bei der Rückfahrt ein. Für den Sonntag sollten die Teilnehmer jedenfalls keine Pläne machen“, so Fitzner.

Als Outfit reichen eine kurze Hose und ein T-Shirt. Wobei es in den Morgenstunden in der Inselmitte frisch werden kann. Kälteempfindliche Menschen sollten ein Jäckchen in den Rucksack packen. „Die Rückfahrt mit dem Bus zum Bahnhof nach Inca dauert gut und gerne eine halbe Stunde“, sagt Fitzner. „Manche Fahrer haben die Klimaanlage auf Hochtouren laufen, und es ist eisig kalt.“ 2024 regnete es in den Morgenstunden. Je nach Wettervorhersage ist ein Regencape ratsam.

Der Lauf

Es ist zwar kein Wettrennen, dennoch lohnt es sich, im vorderen Feld mitzulaufen. Die Straßen werden für den Marsch gesperrt. Die Organisation treibt die Nachzügler immer wieder an, da die Sperren aufgehoben werden müssen. Wer Verschnaufpausen einlegen will, sollte das einkalkulieren. „Anzuhalten ist aber eher nicht ratsam. Zu groß ist die Gefahr, dass der Kopf dann nicht mehr will“, sagt Thomas Fitzner. Auch Bauzá meint, dass die Muskeln dann abkühlen und die Schritte nach der Pause schwerer fallen.

Ein weiterer Grund, vorne mitzulaufen, ist laut Fitzner das angenehmere Miteinander. Gemäß dem Motto: Je weiter hinten ein Teilnehmer läuft, umso nerviger ist er. „Dann machen die Leute mit Lautsprechern Musik an. Im vergangenen Jahr zogen zwei 50-Jährige mit Discokugel und Lärm mitten in der Nacht durch Selva. Mich stört so etwas.“ Zuletzt bietet ein schneller Schritt auch eine frühere Ankunft. „Ich schaue, dass ich vor dem Sonnenaufgang in Lluc bin. Den Anstieg will ich nicht mit Hitze durchmachen.“

Die Gruppe Ambuibérica, die bis vor zwei Jahren für die medizinische Versorgung zuständig war, rät dazu, nach einer langsamen Aufwärmphase auf den ersten 500 Metern bis Selva ein Schritttempo von 5 km/h zu wählen. Das entspräche 110 Schritten pro Minute. Bei der Bergstrecke kann das Tempo dann auf 80 bis 95 Schritte pro Minute gedrosselt werden. Die Ärzte raten auch zu einer speziellen Atemtechnik: zweimal kurz mit der Nase einatmen, einmal lang mit dem Mund ausatmen.

„Ich zähle am Anfang auch die Schritte, um mein Tempo festzulegen“, sagt Fitzner. „Drei Schritte beim Einatmen, drei beim Ausatmen.“ Auf die Atemtechnik verzichtet er.

Die Verpflegung

Auf der Strecke gibt es Versorgungspunkte, an denen Wasser, Obst und in Selva Kaffee und ein Croissant angeboten werden. „Ich nehme kaum zusätzliches Essen mit. Durch das Gehen wird die Darmtätigkeit angeregt und ich will nicht verzweifelt nach einem Klo suchen“, sagt Fitzner. Besonders von Trockenobst rät er ab. Zudem ist es schlicht zusätzliches Gewicht, das den Marsch erschwert. „Ich nehme ein paar Energieriegel von Decathlon mit. Meist bleibt die Hälfte aber übrig.“

Acht bis zehn Stunden brauchen die meisten Teilnehmer, schätzt der Österreicher. „Es ist eine Tortur.“ Die wird aber im Kloster belohnt. „Die Emotionen bei der Ankunft sind kaum zu beschreiben. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man es einmal erlebt hat.“ Und es auch ins Ziel geschafft hat. Dann heißt es, Füße hochlegen und ausruhen.

