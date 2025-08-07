Vor dem Spiel gegen Real Mallorca: Was der HSV so im Trainingslager auf der Insel treibt

Klaus Störtebeker war gestern. Heutzutage schwört man im Fußball-Hamburg auf den Geist von Mallorca. Der FC St. Pauli reiste ins Trainingslager auf die Insel – und stieg auf. Der HSV kam nach Palma – und kehrte nach sieben Jahren Zweitklassigkeit in die höchste deutsche Spielklasse zurück. Damit das kein Ein-Jahres-Ausflug wird, verlegen die Hanseaten ihre Generalprobe natürlich nach Palma. Ein Testspiel gegen Real Mallorca am Samstag (9.8., Anstoß um 20 Uhr) inklusive.

Die Hamburger Reisegruppe kam am Mittwoch auf der Insel an. Am Donnerstag und Freitag trainiert der Bundesligist auf der Anlage Son Bibiloni von Real Mallorca hinter verschlossenen Türen. Zudem soll es teambildende Maßnahmen und Videoanalysen geben. Problematisch ist, dass der Kader noch zahlreiche Lücken aufweist. Laut der „Bild“-Zeitung sucht der Bundesligadino noch vier bis fünf Neuzugänge. Besonders in der Abwehr drückt der Schuh. Im Gegensatz zu Real Mallorca war der HSV zwar schon rege auf dem Transfermarkt aktiv. Beide Vereine verbindet aber, dass für weitere Neuzugänge erst mal Geld in die Kassen gespült werden muss.

Transfer scheiterte

Die Hamburger hatten sich durch einen Verkauf von Ransford Königsdörffer an Nizza sechs bis sieben Millionen Euro erhofft. Beide Seiten waren sich einig, allerdings fiel der 23-jährige Angreifer beim medizinischen Check durch. Das linke Knie, an dem sich der Profi in der Jugend zweimal schwer verletzte, soll zu ramponiert sein. In der Hansestadt zeigte man sich verdutzt über die Diagnose. Königsdörffer spielte in den vergangenen drei Jahren praktisch immer. Er reiste nun mit auf die Insel. Bei Jean-Luc Dompé war das bis zuletzt fraglich. Der Franzose, mit neun Toren und 14 Vorlagen der wohl wichtigste Spieler der Aufstiegsmannschaft, fehlt derzeit verletzt. Insgesamt läuft die Hamburger Vorbereitung durchwachsen. Vier der vergangenen fünf Testspiele gingen in die Hose.

Anders als in den vergangenen Jahren soll in Hamburg diesmal keine Unruhe aufkeimen. Noch vor dem Saisonstart verlängerte der Club den Vertrag mit Trainer Merlin Polzin bis 2027. Eine gewagte Entscheidung. Kriselt es in der starken Bundesliga – was bei einem Aufsteiger nicht unwahrscheinlich ist – rollt der Kopf des Trainers meist zuerst.

Real Mallorca muss erstmal Spieler verkaufen

Während die Hamburger auf dem Papier bereits eine schlagfertige Truppe stellen können, sieht es bei Real Mallorca nicht so aus, als würde in anderthalb Wochen die neue Saison beginnen. Mit dem Mittelfeldspieler Pablo Torre gab es erst einen Neuzugang – abgesehen vom Ersatztorhüter Lucas Bergström. Der in der Vorsaison stark schwächelnde Sturm wurde bislang nicht verstärkt. Auch in der Innenverteidigung herrscht Personalmangel. Bis Ende des Monats hat Sportdirektor Pablo Ortells noch Zeit, um Spieler zu kaufen. Zuvor will er Torwart Greif, Angreifer Larin und vielleicht auch Abwehrmann Maffeo sowie Mittelfeldspieler Costa zu Geld machen. Die Anfragen halten sich aber derzeit noch stark in Grenzen.

Wesentlich begehrter sind die Tickets für den Inselclub. Am Mittwoch waren für das Testspiel nur rund zehn Karten im Onlineshop verfügbar. Besonders bei den Spitzenspielen wird es zu einem ähnlichen Engpass kommen. Für den Saisonauftakt gegen Meister FC Barcelona in zehn Tagen ist der Kartenverkauf noch nicht mal gestartet. Fraglich ist, ob es überhaupt dazu kommt. 23.044 Dauerkarten verkaufte der Erstligist. 25.736 Plätze gibt es im Stadion. Von den 2.692 übrigen Karten geht ein Kontingent für Gästefans und noch die ein oder andere Einladung für Sponsoren ab.

Abonnieren, um zu lesen