Vielversprechendes Talent: Real Mallorca stellt Neuzugang vom Festland vor

Real Mallorca hat am Samstagmorgen die Verpflichtung von Mateo Joseph bekannt gegeben. Der vielversprechende spanische U21-Nationalspieler wechselt für die Saison 2025/26 auf Leihbasis zu den Balearen. Der 21-jährige Stürmer aus Kantabrien traf bereits am 7. August in Palma ein und wurde dort von Sportdirektor Pablo Ortells empfangen.

Herzlicher Empfang

Unter dem Motto „Un dels nostres. Benvingut a ca teva, Mateo“ („Einer von uns. Willkommen zu Hause, Mateo“) präsentierte der Klub den Neuzugang in den sozialen Medien mit einem Video im neuen Trikot. Joseph wird künftig die Rückennummer 18 tragen – nachdem Antonio Sánchez nach dem Abgang von Copete die 6 übernommen hat.

Der Offensivspieler gilt als enger Freund von Pablo Torre, der ebenfalls in diesem Sommer zu Mallorca gewechselt ist. Joseph ist nach Torre und Torwart Lucas Bergström der dritte Neuzugang unter Trainer Jagoba Arrasate. /somo