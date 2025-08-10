Fan des Hamburger SV bei Spiel gegen Real Mallorca schwer verletzt

Im Rahmen eines Freundschaftsspiels des HSV gegen Real Mallorca hat sich am Samstagabend (9.8.) ein Fan der Hamburger schwer verletzt. Zu dem Unfall im Son-Moix-Stadion in Palma kam es noch vor dem Spiel.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, befand sich der HSV-Fan, der wie mehrere hundert andere Anhänger des norddeutschen Klubs angereist war, um das Spiel zu sehen, auf der Mauer, die den Gästebereich von der Nordtribüne trennt. Gerade in dem Moment, als die Mannschaften vorgestellt werden sollten, stürzte der Fan aus bislang unbekannten Gründen in den Durchgang, in dem während der Spiele die Rettungskräfte postiert sind.

Spiel dennoch angepfiffen

Diese eilten unverzüglich zum Gestürzten. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen intubierten sie den Mann und brachten ihn mit einem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Son Espases. Dort wurde er auf der Intensivstation aufgenommen, sein Zustand ist den Informationen zufolge kritisch.

Das Spiel wurde dennoch wenig später angepfiffen. Real Mallorca gewann 2:0 gegen die deutschen Gäste. /somo