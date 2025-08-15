Ärger um einen Spickzettel: Hat England im EM-Finale gegen Spanien gemogelt?

Marvel-Comicautor Stan Lee hat seinen Figuren in der Regel Namen mit Alliterationen verpasst. J. Jonah Jameson, Green Goblin oder Otto Octavious sind aus dem Spiderman-Universum bekannt. Oft wandeln diese Personen zwischen Gut und Böse. Hannah Hampton würde da gut dazupassen. Die englische Fußball-Nationaltorhüterin rühmt sich damit, im gewonnenen EM-Finale gegen Spanien einen fiesen Trick angewandt zu haben, der gegen jegliches Fair Play verstößt.

Was ist passiert? Die im Vorfeld favorisierten Spanierinnen unterlagen am 27. Juli im Elfmeterschießen gegen die Engländerinnen. Cata Coll, die aus der Gemeinde Marratxí stammt, hielt zwar zwei Strafstöße, beim entscheidenden Schuss von Chloe Kelly war die 24-Jährige jedoch machtlos. Fehlten ihr die nötigen Informationen? Wie Hannah Hampton nun unter großem Gelächter in einem Fernsehinterview verriet, habe sie während des Elfmeterschießens Colls Trinkflasche gemopst, an der ein Spickzettel mit Infos zu den Schützinnen befestigt war. „Unsere Flaschen sahen gleich aus und waren vom selben Sponsor. Ich habe mir ihre geschnappt und auf die Ränge zu den englischen Fans geworfen. Stattdessen habe ich an die Stelle, wo sie vorher im Tor lag, meine Flasche hingestellt“, so die 24-Jährige.

Selbst den Zettel am Arm befestigt

Sie habe dann beobachtet, wie Cata Coll panisch nach ihrem Spickzettel suchte. „Ich musste an mich halten, um nicht in lautes Lachen auszubrechen“, sagte Hampton. Die Engländerin hatte sich selbst auf eine derartige Attacke vorbereitet. „Ich hatte meinen Zettel am Arm befestigt. Denn wenn er an der Flasche ist, kann jeder darauf zugreifen und es kann immer passieren, dass er verschwindet.“

Cata Coll bezweifelt die Story

Sollte an der Story etwas dran sein, wäre das ein krasses Vergehen gegen die Fair-Play-Regeln. Für Hampton könnte die Aktion sogar ein Nachspiel haben. Sie konkurriert mit Cata Coll um die Auszeichnung für die Welttorhüterin. Sicher wird die Jury diese Aktion in die Entscheidung einfließen lassen. Was aber sagt die Mallorquinerin zu der Geschichte? „Immer mit der Ruhe. Wenn die Story denn wenigstens wahr wäre …“, kommentierte die Torhüterin des FC Barcelona das Interview in den sozialen Medien und fügte vor Lachen weinende Emoticons hinzu. Doch warum sollte sich Hannah Hampton eine derartige Aktion ausdenken?

