Barça kommt mit Superstar Lamine Yamal zum Saisonauftakt nach Mallorca – und hat eine Menge Probleme im Gepäck

Lionel Messi? Wer war das noch mal? In Barcelona weint heute kaum noch ein Fan dem argentinischen Floh hinterher. Die Jugendschmiede La Masia hat so viele neue Talente hervorgebracht, dass der Weltmeister immer mehr in Vergessenheit gerät. Seinen Platz hat längst Lamine Yamal eingenommen. Der 18-Jährige ist laut den meisten Experten trotz seines jungen Alters bereits der beste Fußballer der Welt. Am Samstag (16.8.) gastiert er mit Barça zum Saisonauftakt der Primera División bei Real Mallorca im Stadion von Son Moix. Bis dahin muss die Truppe um Trainer Hansi Flick noch dringend einige Probleme lösen.

Es war mal wieder eine turbulente Saisonpause für den spanischen Meister. Auf dem Transfermarkt konnten die Katalanen keine großen Schlagzeilen liefern. Der Wechsel von Yamals Kumpel Nico Williams galt lange Zeit als fix. Doch der Flügelspieler entschied sich zur Überraschung der Fußballwelt für eine Vertragsverlängerung bei Athletic Bilbao.

Als Ersatz lieh Barça Marcus Rashford von Aston Villa aus. Das einstige Manchester United-Juwel ist mittlerweile 27 Jahre alt und seit längerer Zeit auf dem absteigenden Ast. Seine bislang letzte gänzlich überzeugende Saison spielte der Engländer vor drei Jahren. In der Nationalmannschaft ist Rashford längst nur noch zweite oder sogar dritte Wahl.

Der teuerste Neuzugang ist Torwart Joan García, der für 25 Millionen Euro vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona kam. Nun der Haken: Wie in den vergangenen drei Jahren können die chronisch klammen Katalanen die Neuzugänge wegen der Gehaltsobergrenze nicht bei der Liga einschreiben. Neben Rashford und García betrifft das noch den 19-jährigen Angreifer Roony Bardghji sowie Verteidiger Gerard Martín und Torhüter Wojciech Szczesny, die schon in der vergangenen Saison für die Blaugrana aufliefen.

Liga akzeptiert ter Stegens Gutachten

Das Heft des Handelns hatte ausgerechnet der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen in der Hand. Der FC Barcelona setzt nicht mehr auf seinen Kapitän, der sich – nachdem er ausgebootet war – einer Rückenoperation unterzog. Fällt ein Spieler länger als vier Monate aus, kann der Verein beantragen, 80 Prozent des Gehalts für andere Spieler nutzen zu dürfen. Dafür musste ter Stegen jedoch einen Medizinbericht unterschreiben, was er anfangs verweigerte. Er einigte sich letztlich mit dem Club, der nun auf die Entscheidung der Liga wartet. Diese kam nun und die Katalanen können ihre Spieler auf den letzten Drücker einschreiben.

Hat Lamine Yamal ein Hassdelikt begangen?

Auch Lamine Yamal sorgte im Sommer für einen Skandal. Zu seiner Party zum 18. Geburtstag vor einem Monat auf Ibiza buchte er sich kleinwüchsige Personen zu seiner Belustigung und Blondinen mit üppiger Oberweite für anderweitige Vergnügungen. Warum bei der Planung des Events kein Berater oder die Eltern einschritten, ist durchaus zu hinterfragen. Das Sozialministerium in Madrid bat die Staatsanwaltschaft zu ermitteln, ob Yamal sich eines Hassdelikts gegen kleinwüchsige Menschen zuschulden hat kommen lassen.

Neben den zahlreichen Gefechten abseits des Platzes gibt es bei Barça auch Fragezeichen auf dem Feld. „Die Mannschaft könnte auch mal Gefahren erkennen und nicht 90 Minuten immer das Gleiche spielen“, äußerte sich Torwart Szczesny zur Spielweise, mit der er sich nicht einverstanden zeigte. Zwar erspielt sich der Meister eine wahre Chancenflut, lässt aber auch immer einfache Gegentore zu. Ein Steil- oder Doppelpass reiche in der Regel, um die löchrige Barça-Abwehr zu knacken, resümierte der „kicker“. „Dann hilft nur noch ein Stoßgebet und ein starker Schlussmann.“

Nur noch einzelne Restkarten

Wie zu erwarten war, gab es praktisch keinen freien Kartenverkauf für das Top-Spiel. Die wenigen verfügbaren Karten waren sofort vergriffen. Wenige Restplätze sind derzeit für Preise in Höhe von um die 200 Euro noch erhältlich. Dabei handelt es sich um die Sitze von Dauerkarteninhabern, die ihren Platz für das Spiel räumen (und dafür Geld gutgeschrieben bekommen). Zusammenhängende Plätze gibt es keine. Das wäre nur noch auf der VIP-Tribüne möglich. Hier liegen die Kosten bei 1.000 Euro pro Karte. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, ein Verkehrschaos ist zu erwarten.

Abonnieren, um zu lesen