Zwei Platzverweise, ein irreguläres Tor: Schiedsrichter bringt Real Mallorca gegen Barça zur Verzweiflung

Ein Abend zum Vergessen für den Fußball-Erstligisten Real Mallorca: Der Inselclub hat am Samstag (16.8.) zum Saisonauftakt der Primera División daheim gegen den Meister FC Barcelona mit 0:3 verloren. Okay, eine Niederlage war nicht ganz unwahrscheinlich in diesem ungleichen Duell, aber die Art und Weise, wie sie zustande kam, erzürnte dann doch Team und Fans der Gastgeber.

Bei kuschelig warmen 35 Grad wurde die erste Halbzeit angepfiffen, und schnell kamen die Gäste vor das Tor von Leo Román. Als die Abwehr der Hausherren in der 7. Minute schlief, schaltete Raphinha am schnellsten und köpfte komplett freistehend eine Flanke zum 0:1 ins Netz. Real Mallorca wachte danach zunächst ein wenig auf und kam selbst mehrfach vor das Tor der Gäste. Muriqi vergab dabei die beste Chance kläglich.

Raíllo ausgeknockt und Tor geschossen

Ab der 20. Minute begann dann die Show des Unparteiischen Munuera Montero. Der Andalusier ließ eine Szene weiterlaufen, in der Antonio Raíllo nach einer Kopfballabwehr im Strafraum reglos liegenblieb. Statt wie die Regel vorschreibt abzupfeifen, ließ der Schiedsrichter weiterlaufen, und Ferran Torres nutzte die Verwirrung, um einfach mal aufs Tor zu schießen und den Ball zu versenken.

Viele andere Spieler waren offensichtlich der Meinung, der Referee habe abgepfiffen. Doch das war nicht der Fall - und es stand 0:2. Ein Pfeifkonzert der Fans folgte, Mallorca-Trainer Jagoba Arrasate sah wegen lautstarker Proteste die gelbe Karte und die Polizei musste auf den Rängen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern schlichten.

Gelb-rote und rote Karte

Manu Morlanes sah ebenfalls die gelbe Karte, weil er sich beschwerte, und kurz darauf für ein Foul an Lamine Yamal die gelb-rote Karte. Und in der 38. Minute gab es dann für Muriqi wegen gefährlichen Spiels am Barça-Torwart die rote Karte. Neun Real-Mallorca-Spieler mussten also gegen elf Barça-Akteure versuchen, in der zweiten Halbzeit ein 0:2 umzubiegen.

Eine Aufgabe, die unmöglich erschien. Allerdings lief bei den Gästen erstaunlicherweise ähnlich wenig zusammen wie beim 1.FC Nürnberg im DFB-Pokalspiel, das gegen den Viertligisten Illertissen im Elfmeterschießen verloren ging.

Gegen Celta de Vigo

Real Mallorca verteidigte mit allen Mann das 0:2, außer einem Pfostentreffer von Dani Olmo kam bei den Gästen nichts rum. Als viele das Stadion schon verlassen hatten, schlenzte Lamine Yamal dann doch noch mit dem Schlusspfiff den Ball zum 0:3 ins Netz.

Real Mallorca kann zumindest aus der zweiten Halbzeit etwas Mut mitnehmen für das nächste Duell in der Primera División. Und wieder gibt es ein Heimspiel: Am Samstag (23.8.) kommt um 17 Uhr mit Celta de Vigo eine wohl machbarere Aufgabe auf den Inselclub zu.