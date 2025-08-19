Ein eigenes Fitnessstudio daheim: Ein Mallorca-Auswanderer baute auch schon bei Nationalspieler Antonio Rüdiger

Der Außenbereich des Fitnessstudios im Urban Country Club Bendinat kommt sehr einfach gestrickt daher: ein paar Stangen für Klimmzüge, zwei Ringe, ein Kletterseil und ein paar kreisrunde Flächen in der Höhe. Letztere sollen mit einem Medizinball abgeworfen werden. Der erste Eindruck: Die Einrichtung könnte so auch in jedem Stadtpark stehen. Das täuscht, sagt Sascha Klotz, der den Außenbereich gestaltet hat. In einem Schiffscontainer ist das Zusatzmaterial verstaut, mit dem sich das Basiskonstrukt erweitern lässt. Es gebe keine Muskelgruppe, die mit dem sogenannten funktionellen Training nicht stimuliert werden könne. Davon kann auch der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger neuerdings ein Lied singen.

Sascha Klotz arbeitet mit dem deutschen Fitnessgerätehersteller Hold Strong zusammen. „Das sind zwei Dortmunder Jungs. Wir haben ein sehr familiäres Verhältnis“, sagt der 37-jährige Wiesbadener. Alle drei sind Quereinsteiger in der Sportbranche. Oliver Richter und Rafael Seweryn kommen aus dem Online-Marketing und schrieben einen Blog über Lifestyle-Themen für Männer. „Die Leser haben sich immer am meisten für Klimmzugstangen interessiert“, erzählt Klotz. Warum also nicht mal eine eigene herstellen? Gesagt, getan – der Verkauf über Amazon lief so fantastisch, dass die Zeitschrift „Men’s Health“ auf das Duo aufmerksam wurde. 2015 holten die beiden einen Ingenieur ins Team und vertrieben seitdem die verschiedenen Fitnessgeräte.

Erstmal bei einem Restaurant in Port Adriano gearbeitet

Und Klotz? „Ich komme eigentlich aus dem Gastrobereich“, sagt er. 2012 wanderte er mit seiner Frau nach Mallorca aus, und arbeitete im Restaurant Sansibar in Port Adriano. Einer seiner Chefs dort war gleichzeitig der Besitzer des Projektentwicklers Perlentaucher. Der Auswanderer übernahm neben dem Job im Restaurant eine Arbeit beim Immobilienunternehmen. „Meine Aufgabe war es, die fertigen Häuser zu übergeben.“ Es handelte sich vorrangig um Fincas ab einem Wert von zwei Millionen Euro. „In dieser Preisklasse legt der Architekt in der Regel einen leeren Hobbyraum an. Der kann für eine Bodega, für ein Heimkino oder für ein Fitnessstudio genutzt werden.“

Letzteres war seit der Pandemie immer gefragter, auch weil öffentliche Fitnessstudios zeitweise geschlossen waren. „Heute ist es auch ein Zeitfaktor. Wer daheim seinen Trainingsraum hat, kann gemeinsam mit der Partnerin oder den Kindern trainieren“, sagt Klotz, der selbst zweifacher Vater ist. „Man will nicht immer wieder zwei Stunden das Haus verlassen, um ins Fitnessstudio zu fahren.“

Bei der Übergabe der Häuser fragten viele Kunden Klotz, ob er denn Tipps hätte, um den eigenen Trainingsraum einzurichten. „Ich googelte und stieß schnell auf Hold Strong“, sagt der 37-Jährige, der früher selbst Amateurboxer war und einen Trainerschein in Personal Fitness besitzt. „Mir war es wichtig, auf einen deutschen Anbieter zu setzen. Da weiß ich einfach, dass die Qualität stimmt.“ Viele US-amerikanische Firmen würden die Fitnessgeräte in China produzieren lassen, was sich im schlechteren Material äußere.

Funktionales Training als platzsparende Alternative

Im vergangenen Oktober wagte Klotz den Schritt in die Selbstständigkeit. „So konnte ich die Arbeit mit dem Hobby vereinen. Es war die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt er. Seine Hauptaufgabe ist es, die meist 20 bis 40 Quadratmeter großen Hobbyräume der besser betuchten Kunden in Fitnessstudios umzuwandeln. „Mehr Platz wollen die meisten Leute nicht dafür ausgeben. Wenn ich dort zwei klassische Fitnessmaschinen einbaue, ist der Raum voll.“ Daher ist Kreativität gefragt. Über das funktionelle Training kann Klotz platzsparend agieren. „Es geht weniger um das Stemmen von zig Gewichten, sondern um den richtigen Bewegungsablauf bei der Übung. Das Training kommt den Sportlern im Alltag zugute. Meine Kunden wollen länger leben und im Alter noch fit sein.“

Die Ausstattung kostet dann um die 20.000 bis 25.000 Euro. Sollte sein Partnerunternehmen Hold Strong das passende Gerät nicht anbieten, kooperiert der Deutsche mit anderen Firmen. Neben der Funktionalität der Fitnessmaschinen spielt die Ästhetik eine große Rolle. „Antonio Rüdiger wollte alles in Schwarz mit Goldeffekt“, sagt Klotz, der früher mit dem Personal Trainer des Real-Madrid-Innenverteidigers zusammenarbeitete. So entstand der Kontakt, und der 37-Jährige richtete den Fitnessraum in der Hauptstadtwohnung des deutschen Nationalspielers ein.

„Der Werbeeffekt war natürlich enorm. Ich war sowieso auf der Suche, um unserer Marke ein neues Gesicht zu verpassen.“ Über seine ehemaligen Jobs in der Gastronomie und Immobilienbranche verfügt Klotz bereits über zahlreiche Kontakte. „In Kürze bauen wir ein Fitnessstudio in einem Einkaufszentrum im Oman. Das wird für uns der Türöffner in die arabische Welt sein.“

Fitnessstudio in Würfelform für 50.000 Euro

Mit dem Country Club in Bendinat hat der Wiesbadener zudem einen neuen Stützpunkt gefunden. „Wir haben hier eine nette Community, und ich bekomme die Möglichkeit, mich zu präsentieren“, sagt er. Denn neben den Fitnessräumen bieter er über Hold Strong auch die Variante im Schiffscontainer an, die man so auf der Insel besichtigen kann. „Das ist ein kompaktes Fitnessstudio für draußen.“ Auch hier sind bei der Einrichtung keine Grenzen gesetzt. „Durch Beleuchtung, Klimaanlage und Boden kommen Zusatzkosten hinzu. Hier liegen wir in etwa bei 50.000 bis 60.000 Euro.“

Dafür lässt sich der Container als Reisegepäck zügig mitnehmen – wenn man das nötige Kleingeld hat, versteht sich. „Mit dem Kran auf einen Lkw geladen, und los geht’s. Ich könnte mir vorstellen, dass Profifußballer oder Rennfahrer ihr Fitnessstudio auf Reisen dabeihaben möchten“, sagt Klotz. Wenn Sie also künftig neben einem Luxushotel auf Mallorca einen Schiffscontainer sehen, sind da wahrscheinlich die Schönen und Reichen zugegen.

