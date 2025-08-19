Zwei Monate vor dem Start: Tui Marathon auf Mallorca ist restlos ausverkauft

Das Interesse am Tui Marathon auf Mallorca scheint gestiegen zu sein. Anders als in den Vorjahren hat der Reiseanbieter nun schon zwei Monate vor dem Start am 19. Oktober vermeldet, dass der Lauf komplett ausverkauft ist. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Dienstag (19.8.) hervor.

Insgesamt 8.500 Läufer gehen in den drei Disziplinen über zehn Kilometer, Halbmarathon und Marathon an die Startlinie. Der Veranstalter erwartet an die 20.000 Zuschauer entlang der Strecke, die wie gewohnt an Palmas Meerespromenade entlang und durch die Innenstadt führt. "Die 1.500 Startplätze für den Marathon gingen als erstes weg, gefolgt von 4.700 Teilnehmenden im Halbmarathon und 2.300 Läuferinnen und Läufern im 10-Kilometer-Lauf", heißt es in der Pressemitteilung.

Generation Z dominiert in diesem Jahr

Laut Tui hat sich das Teilnehmerfeld zudem stark verjüngt. Waren in den vergangenen Jahren die meisten Teilnehmer im Durchschnitt um die 40 bis 45 Jahre alt, dominiert nun die Generation Z (25 bis 29 Jahre). 39 Prozent der Läufer kommen aus Deutschland, der Frauenanteil ist mit 50 Prozent sehr hoch. Insgesamt nehmen Athleten aus über 70 Ländern am Palma Marathon teil. Nach den Deutschen sind die Briten mit 21 Prozent die zweitgrößte Teilnehmergruppe beim Event.

Auf anderen Inseln sind noch Tickets verfügbar

Organisiert wird der TUI Palma Marathon Mallorca in seinem 21. Jahr von Kumulus, Titelsponsor und Gründer des Marathons ist TUI. Unterstützt wird das Event von der Regierung Palmas, dem „Sustainable Tourism Tax Fund“ der Balearen-Regierung, der Fundació Mallorca Turisme sowie Partnern wie Proa Group, Zafiro Hotels, 361º, Fornes Logistics und Ports de Balears.

Neben Mallorca sponsert Tui auch die Marathons auf Zypern und Rhodos. Dort sind anders als in Palma noch Tickets erhältlich.