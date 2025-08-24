Trainingstipps für den Tui Marathon von Johann Ackermann: "Anfänger laufen zu schnell"

In der Erfolgsserie „How I Met Your Mother“ gibt Barney Stinson eine Anleitung, wie man einen Marathon läuft: „Erster Schritt: Du beginnst zu laufen. Zweiter Schritt: Das war es schon.“ Jeder gesunde Erwachsene könne die 42,195 Kilometer bewältigen, meint auch der Ex-Ironman-Profi und heutige Laufcoach Johann Ackermann. Mit Vorbereitung steigen aber die Chancen, den Kraftakt schadenfrei zu überstehen. Bis zum Palma Marathon sind es noch knapp zwei Monate. Höchste Zeit also, um auf das Event am 19. Oktober hinzutrainieren.

Reichen zwei Monate aus, um sich noch auf einen Marathon vorzubereiten?

Das ist die Frage, auf welchem Stand man ist. Leute, die ihr ganzes Leben Sport gemacht haben, können einen Marathon aus dem Stegreif absolvieren. Das Problem sind die Sehnen und Bänder. Die in der kurzen Zeit auf den Lauf vorzubereiten, ist schwierig. Bei der Distanz sprechen wir bei den meisten Teilnehmern von fünf Stunden Belastung. Das muss der Körper bei einem hohen Puls und viel Beanspruchung der Muskeln mitmachen.

Online-Ratgeber sprechen von 16 bis 20 Wochen Vorbereitung. Unsportliche Menschen sind also zu spät dran?

Wahrscheinlich bräuchten solche Personen noch mehr Zeit. Jeder Mensch mit einem normalen Gewicht ist in der Regel in der Lage, einen Marathon zu schaffen. Das Gesundheitsrisiko ist aber groß. Auf Mallorca kommen noch die hohen Temperaturen hinzu. Wer noch nicht mit dem Training begonnen hat, sollte umgehend starten.

Auch mit Krafttraining?

Ich würde nur laufen. Das Krafttraining stützt die Muskulatur ringsherum. Das ist wie ein Haus, was steht. Wenn es erdbebensicher sein soll, muss das Fundament umso stabiler sein.

Sprich: Das ist nur was für die Profis?

Richtig, das ist für fortgeschrittene Läufer. Als Anfänger würde ich einmal die Woche ein paar Stabilitätsübungen machen. Mein Vorschlag: drei Mal die Woche laufen gehen. Ein Lauf ist dabei etwas länger und locker. Ein Lauf kürzer, so rund 40 Minuten. Und ein Lauf mit hochintensiven Intervallen, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken.

Wie lang soll der lange Lauf sein?

Das individuelle Fitnessniveau muss getriggert werden. Das heißt, ich muss über meine Grenzen gehen. Zu groß darf dieser Reiz aber nicht sein. Die Marathondistanz sollte man nicht schon im Training absolvieren. Für einen Anfänger, der nie gelaufen ist, kann schon eine Stunde ein langer Lauf sein. Ein fortgeschrittener Sportler läuft drei Stunden. Und diese Zeit wird jede Woche gesteigert.

Laufcoach Johann Ackermann. / FOTO: AVOCA

Man orientiert sich an der Zeit und nicht an der Distanz?

Es ist ein wenig eine Glaubensfrage. Wenn man die Trainingsstrecken wechselt, ändert sich der Untergrund. Da ist es von Vorteil, eher die Zeit im Blick zu haben. Für mich als Trainer ist es auch einfacher, Leute mit unterschiedlichem Niveau Anweisungen zu geben. Die Zeit macht das Training vergleichbarer. Der eine läuft ein paar mehr Kilometer, der andere weniger.

Welches Tempo ist beim Training ratsam?

Beim Grundlagentraining reichen 60 bis maximal 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz aus. In dem Bereich produziert der Körper nicht so viel Milchsäure und greift auf den Sauerstoff zurück. Diesen aeroben Stoffwechsel suchen wir.

Woher weiß ein Anfänger, was 60 Prozent seiner Herzfrequenz sind?

Ganz einfach mit einer Smartwatch. Da gibt es heutzutage eine große Auswahl. Die Geräte können anhand der Körperdaten meist schon die maximale Herzfrequenz kalkulieren. Ich würde allerdings einen Test machen: eine Meile, also vier Runden im Stadion bei größtmöglichen Tempo laufen. Wer nicht so fit ist, kann auch einen Kilometer machen. Und dann schaut man am Ende, auf welche Höhen der Puls gestiegen ist. Die Uhren rechnen dann die Prozentzahlen aus und fiepen, wenn der gewünschte Bereich verlassen wird. Zone-1- bis Zone-2-Training nennt sich das. Viele Anfänger laufen nahe ihrer aeroben Schwelle, was 95 Prozent der Ausdauerleistungsfähigkeit sind, und damit viel zu schnell. Zone 1 ist für Neulinge meist eher schnelles Gehen. Das sind sieben bis neun Minuten pro Kilometer. Das entspricht einem Tempo, bei dem ich fünf Stunden für einen Marathon bräuchte.

Wie trainiert man auf Mallorca bei der Hitze?

Heat Training ist der neueste Schrei. Wenn man den Körper durch die Hitze unter Stress setzt, ist das wie ein Höhentrainingslager. Das Herz-Kreislauf-System wird besser trainiert. Das Problem ist, dass wir unsere Körpertemperatur stark erhöhen. Das ist also eigentlich nur was für Profis. Anfänger hingegen sollten die Hitze meiden. Vielleicht schon um 5 Uhr morgens aufstehen, um laufen zu gehen. Oder doch lieber auf Laufband im klimatisierten Fitnessstudio auszuweichen. Wenn es nicht anders geht, sollte man zumindest an den Wasserstationen in Palma alle paar Kilometer das T-Shirt nass machen, um den Körper abzukühlen. Ratsam ist auch, vorher abgekühlt zu sein. Sprich lieber nach einer Nacht mit Klimaanlage laufen gehen statt abends nach einem Arbeitstag im Freien.

Muss der Körper daran gewöhnt werden, dass der Marathon am Morgen startet?

Das würde ich erst mal in den Hintergrund rücken. Wichtig ist, regelmäßig zu trainieren. Beim Ort sollte da schon eher darauf geachtet werden. Der Palma Marathon führt über Asphalt, und die Strecke ist lange Zeit flach. Da sind Trailläufe zur Vorbereitung nicht so gut. Die Promenade bei Portitxol ist ideal. Die Ernährung ist noch ein wichtiger Faktor. Ohne die klappt der Marathon nicht.

Also soll man schon beim Training auf Energiegels setzen?

Richtig. Ein Gel hat 20 bis 40 Gramm Kohlenhydrate. Pro Stunde sollte der Körper 60 Gramm im Wettkampf zu sich nehmen. Auch als Amateur, um nicht in ein Energiedefizit zu kommen. Das entspricht ein bis zwei Gels pro Stunde, die in einem Laufgürtel aufbewahrt werden. Essen und Trinken muss ein Läufer auch lernen. Die Magenschleimhaut muss sich daran gewöhnen. Das kann selbst bei der kurzen Runde geübt werden.

Ist ein Marathon für Sie als Ironman-Athlet überhaupt eine Herausforderung?

Ein Marathon ist immer lang und alle Teilnehmer leiden. Anfänger aber mehr als Profis. Die Neulinge haben mehr Hochachtung verdient, weil sie sich länger quälen. Ich bin zuletzt den Halbmarathon in Palma gelaufen. Für dieses Jahr habe ich mir kein Ticket gesichert.