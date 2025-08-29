Was bei Real Mallorca noch in den letzten Tagen des Transferfensters passieren könnte

Wenn es nach dem Sprichwort mit dem frühen Vogel geht, wird Real Mallorca keinen Wurm mehr bekommen. Am Montag (1.9.) schließt das Transferfenster in Spanien, und der Kader des Erstligisten sieht weiterhin nur halbfertig aus. Mehrere Spieler sollen noch kommen oder gehen. Dass in dieser ungewissen Phase am Samstag (30.8.) beim Auswärtsspiel gegen Real Madrid die große Überraschung gelingt, wirkt eher unwahrscheinlich.

Bis Mittwoch hatten die Mallorquiner erst vier Spieler verpflichtet – Ersatztorwart Bergström, Verteidiger Kumbulla, Mittelfeldspieler Torre und Angreifer Joseph – und fünf Spieler abgegeben. Einnahmen von knapp zehn Millionen Euro stehen Ausgaben in Höhe von fünf Millionen Euro entgegen. Der komplette Betrag ging an Barça für Pablo Torre. Das waren aber nicht die einzigen Kontakte des Inselclubs mit den Katalanen. Am Mittwochabend (27.8.) wurde dann der Transfer von Jan Virgili vom FC Barcelona verkündet. Das Talent ist 19 Jahre alt und auf dem linken Flügel daheim. Er spielte bislang für die zweite Mannschaft des FC Barcelona in der dritten Liga. Barça behält 50 Prozent der Rechte an dem Spieler, der für fünf Spielzeiten auf Mallorca unterschreiben sollte. Real Mallorcas Sportdirektor Pablo Ortells hatte sich mit Barças Sportdirektor Deco sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch getroffen.

Momentaufnahme aus dem Gastspiel von Real Madrid in Palma vor einem Jahr. | F.: EFE/CLADERA

Wer noch kommen könnte

Wie die spanischen Medien übereinstimmend berichten, ging es dabei um zwei weitere potenzielle Transferziele. Rechtsverteidiger Héctor Fort soll die Lücke schließen, die ein Abgang des Ex-Stuttgarters Pablo Maffeo reißen würde. Der 28-Jährige will schon seit geraumer Zeit die Insel verlassen, durfte es bislang aber nicht. Trainer Jagoba Arrasate verbannte ihn dennoch vorerst aus dem Mannschaftstraining.

Der brasilianische Club Atlético Mineiro hat nun ein Angebot abgegeben, das weder den Spieler noch Real Mallorca wirklich überzeugt. Héctor Fort ist 19 Jahre jung und entstammt der Masia. Gerüchten zufolge sollen auch Borussia Dortmund und diverse englische Clubs Interesse bekundet haben. Mallorca hätte den Vorteil der räumlichen Nähe. Es würde wohl nur eine Leihe infrage kommen.

Fort kam in der vergangenen Saison bereits zu 17 Einsätzen für Barça und wäre wohl auf Anhieb Stammspieler. Der andere Kandidat ist eher die Kategorie Wundertüte. Es handelt sich um Dani Rodríguez – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Inselkicker. Der 20-Jährige wurde in der Vorsaison einmal beim amtierenden Meister eingewechselt, fehlte aber lange Zeit verletzt. Er kann auf beiden Flügelpositionen spielen.

Wer noch gehen könnte

Auf Seiten der möglichen Abgänge gibt es sowohl hinter dem Angreifer Cyle Larin, der wie Maffeo zur „Trainingsgruppe B“ gehört, als auch hinter Samu Costa Fragezeichen. Ersterer flirtet mit dem FC Valencia, sein hohes Gehalt könnte aber zum Problem werden. Zweiterer würde zwar gerne mal in der englischen Premier League spielen, drängt aber nicht so sehr wie manch anderer Kollege auf einen Abgang. Der Portugiese wird vom Starberater Jorge Mendes vertreten, der vor zwei Wochen schon kurz auf der Insel weilte. Sollte der Mittelfeldspieler wechseln, hätte Real Mallorca die Hausaufgaben bereits gemacht. Als Ersatz steht der Pole Kacper Urbanski in den Startlöchern, der für drei Millionen Euro vom FC Bologna kommen würde.

Real Mallorca setzt auf die Jugend

Der Mittelfeldspieler ist gerade mal 20 Jahre jung. Die Verjüngungskur bei den Mallorquinern ist offensichtlich. Zumal die eigenen Nachwuchsprofis Jan Salas und Marc Domènech ebenfalls auf Einsätze kommen. Besonders Letzterer bekam ein dickes Lob vom Trainer nach dem 1:1-Unentschieden gegen Celta de Vigo im Heimspiel am Samstag (23.8.). Domènech bereitete den Ausgleichstreffer von Mateu Morey kurz vor dem Schlusspfiff vor. „Er hat sich auf persönlicher Ebene weiterentwickelt“, sagte Arrasate. „Das ist wichtig, denn alles andere hat er schon: Er ist schnell, sieht die Räume und schießt Tore. Andere Vereine schielen schon nach ihm. Ich hoffe, dass er uns noch mehrere Jahre erhalten bleibt.“

Der Punkt gegen Celta ist wichtig für Real Mallorca, aber ein bisschen zu wenig. „Sonderlich glücklich sind wir nicht, denn in den Heimspielen wollen wir gewinnen. Bei der Hitze und dem schlechten Rasen begnügen wir uns aber damit“, sagte Trainer Arrasate. Mit vielen Zählern mehr kann der Inselclub in den kommenden Wochen wohl nicht rechnen. Am Samstag geht es um 21.30 Uhr gegen Real Madrid. Die Königlichen sind eine von fünf Mannschaften, die einen perfekten Saisonstart mit zwei Siegen aus zwei Spielen hinlegten. Besonders Kylian Mbappé ist mit drei Toren schon wieder gut dabei. Starneuzugang des weißen Balletts ist Trainer Xabi Alonso, der von Bayer Leverkusen kam.

Ein Mutmacher für die Mallorquiner könnte sein, dass die vergangenen fünf Partien gegen Real Madrid immer enge Kisten waren: ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied. Der bislang letzte Auswärtsdreier im Bernabeu-Stadion datiert jedoch aus dem Jahr 2009. Nach dem Spitzenspiel geht es erst mal in die Länderspielpause. Das gibt der Mannschaft Zeit, die zu erwartenden Neuzugänge zu integrieren. Im Anschluss geht es auswärts gegen Espanyol Barcelona, danach empfängt Real Mallorca Atlético Madrid im Son Moix. Es gibt durchaus einfachere Auftaktprogramme.

