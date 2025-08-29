Das sind die schönsten Trainingsstrecken für den Tui Palma Marathon Mallorca

Ein paar Schuhe, eine kurze Hose und zwei Beine – zum Joggen braucht es wahrlich nicht viel. Besonders Anfänger kämpfen aber oft mit dem inneren Schweinehund, um sich zur sportlichen Betätigung zu motivieren. Ein Ansporn ist es, wenn die Laufstrecke nicht nur durch die Seitenstraßen rund um die eigene Wohnung führt, sondern eine attraktive Aussicht parat hält. So lässt sich auch für den Tui Palma Marathon Mallorca trainieren.

Beim ausverkauften Event am 19. Oktober geht es zwar größtenteils über Asphalt auf gerader Strecke, „aber es lohnt sich, beim Training unterschiedliche Untergründe einzubauen“, sagt David Thompson. Der 55-Jährige leitet die Firma Kumulus, die den Marathon und andere Sportveranstaltungen auf der Insel organisiert. „Bis zu meinem 40. Geburtstag war ich selbst als Ironman-Athlet und Marathonläufer unterwegs“, sagt Thompson.

Das Castell de Bellver bietet Jogginstrecken für alle Leistungsstufen

Aus seiner Sicht sind die Wege rund um das Castell de Bellver Mallorcas Jogging-Mekka schlechthin. „Das darf in keiner Auflistung der besten Strecken fehlen“, sagt Thompson. Vom Schloss aus gibt es direkt zum Start einen wunderbaren Blick auf Palma. Als Startpunkt kann beispielsweise der Parkplatz direkt daneben ausgewählt werden. Danach haben Läufer die Qual der Wahl. Es gibt die asphaltierte Straße, viele Wege über Stock und Stein oder Treppenstufen. „Kurz vor der letzten Kurve zum Schloss führt beispielsweise rechts ein Pfad ab, der sich für einen Rundkurs eignet.“

Ein Läufer im Bellver-Park in Palma. / GUILLEM BOSCH

Schon mal auf der Marathonstrecke üben

Als Deutscher bekommt man eher selten die Möglichkeit, mit Blick auf das Meer eine Runde drehen zu können. Nicht nur deswegen bieten sich fast alle Paseo Marítimos an. In Palma können Jogger schon mal auf einem großen Abschnitt der Strecke des Marathons Probe laufen. Vorteil: Es gibt diverse Wasserspender, an denen Flüssigkeit getankt werden kann. „Die meisten Läufer nehmen ansonsten einen speziellen Rucksack und eine weiche Trinkflasche mit“, sagt Thompson. Beides gibt es in Fachgeschäften wie etwa Decathlon.

In Onlineportalen wie Komoot oder Wikiloc zählen viele Nutzer die Playa de Palma und dessen Umland zu den schönsten Strecken. Die Promenade bietet viele mögliche Abschnitte an, die sich zum Laufen lohnen. Sei es der Naturpark Es Carnatge mit seiner Dünenlandschaft oder die kilometerlange Playa mit den Balnearios. „Hier lässt sich auch in den Sand ausweichen. Das ist ein super Training für die Knöchel. Vor vielen Jahren hatten wir das mal als Wettkampf angeboten“, sagt Thompson. Wobei dafür wohl eher nicht der Strandabschnitt um den Balneario 6 gewählt werden sollte. Andererseits endet der Marathon auch mit der Afterparty im Megapark. Das wäre dann eher Vorglühen statt Warmlaufen.

Joggen auf Mallorca. / Foto: B.Ramon

Zu den empfehlenswerten Strandpromenaden zum Laufen zählen noch Alcúdia, die Heimat des Ironmans, Cala Millor oder Portocolom. „Ganz nah dran an den Leuchtturm kommt man zwar nicht, da das Gelände abgesperrt ist. Dafür gibt es in der Nähe einen neuen Aussichtspunkt, der sich lohnt“, sagt der Kumulus-Chef über den Ort an der Ostküste. Für Anfänger wäre auch Port de Sóller denkbar. „Wobei der Hafen schnell abgelaufen ist.“ Die Strecke lässt sich allerdings bis zum Far del Cap Gros verlängern, was auch ein paar Höhenmeter zum Work-out hinzufügt.

Auch in der Schinkenstraße kann man laufen gehen

Wer abseits des Verkehrs und der Straßen laufen möchte, kann auf verschiedene Parks in Palma ausweichen. Sa Riera bietet eine 700 Meter lange Runde. Gelaufen wird auf festem Erdboden oder Asphalt. Auch Ballermann-Urlauber haben keine Ausreden. Wer die Schinkenstraße hochläuft, erreicht die Kirche La Porciúncula. Auf dem verwinkelten Gelände ist ein zwei Kilometer langer Rundkurs drin. An manchen Stellen geht es auch auf und ab.

Von der Privatklinik Palmaplanas aus führt ein Weg auf Asphalt durch die Natur zur Balearen-Uni. Gut fünf Kilometer lang ist die Strecke, auf dem Campus lässt sie sich um eine anderthalb Kilometer lange Runde erweitern. Wer dann noch nicht müde ist, kann noch weiter zum Parc Bit laufen. Wobei der Rückweg zum Auto wohl noch hinzukommt.

Unterwergs auf der Via Verde zwischen Manacor und Artà. / Nele Bendgens

Hier fuhr einst ein Zug entlang

Im Nordosten der Insel ist die sogenannte Via Verde eine beliebte Radstrecke, die auch zum Joggen geeignet ist. Allerdings ist hier kein Rundkurs möglich. Der Schotterweg der ehemaligen Eisenbahnlinie führt über 29 Kilometer von Manacor bis nach Artà. Besonders unter der Woche hat man die Natur für sich alleine. Seit 2014 wurde die 1977 eingestellte Bahnstrecke als Naherholungsgebiet umfunktioniert.

Nicht auf Asphalt, dafür am Meer entlang führt der Wanderweg von S’Estanyol nach Cala Pi im Süden Mallorcas. Der Untergrund ist zwar uneben, wer mit seinen Gedanken nicht zu weit abdriftet, kann hier aber prima laufen. Eine Strecke sind sieben Kilometer. Das ist eine gute Distanz für eine kurze Einheit. Hin und zurück ist dann schon ein längerer Lauf.

Mal den Stausee umrunden

In den Bergen der Tramuntana ist es immer kühler als im Flachland. Besonders im Sommer lohnt sich daher die Joggingrunde um den Cúber-Stausee. Sie bietet mehrere Vorteile: Es gibt einen Parkplatz für Autos, und die Umrundung ist mit fünf Kilometer Länge auch für Anfänger machbar. Wertsachen sollten daheim gelassen oder zum Laufen mitgenommen werden, da der Parkplatz ein beliebtes Jagdgebiet für Autoknacker ist.

Am Cúber-Stausee / Kathrin Bremer

Egal ob Profi oder Anfänger: Nach dem Trainingslauf ist Dehnen ratsam, um den Erholungsprozess der Muskulatur anzuregen und das Verletzungsrisiko zu mindern.