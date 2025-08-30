"Mit einem anderen Job verdiene ich nicht so viel Geld": Mallorcas beste Radfahrerin klammert an ihrer Karriere

Es gibt Sportler, denen scheint das Älterwerden nichts anhaben zu können. Tom Brady war im American Football immer das Paradebeispiel. Oder Cristiano Ronaldo im Fußball. Auf Mallorca rätseln die Experten schon lange, wie es Mavi García zur Profiradfahrerin schaffen konnte. Erst mit 32 Jahren schulte die frühere Duathletin zum Radsport um. Davor arbeitete sie noch Vollzeit im Büro. Die Sportlerin aus Marratxí ist heute 41 Jahre alt und feierte mit einem Etappensieg bei der Tour de France den größten Erfolg ihrer Karriere. Logisch, dass die Mallorquinerin gerade kaum Gedanken ans Aufhören verschwendet.

Haben Sie immer noch Ziele im Radsport?

Es geht immer noch einen Zacken besser. Das Alter und die Umstände, die damit einhergehen, bremsen mich leider. Dennoch genieße ich mein Leben gerade und bin in einer tollen Verfassung. Auf eine richtig gute Weltmeisterschaft hätte ich Lust. Das ist mein größtes Ziel im restlichen Jahr.

Die WM ist Ende September in Ruanda. Mit welchen Gefühlen fahren Sie nach Afrika?

Vergangenes Jahr kam ich mit dem Klima bei der WM in der Schweiz nicht zurecht. Es regnete ständig, und es war schweinekalt. Ich musste wegen einer Unterkühlung aufgeben. Das dürfte mir in Ruanda nicht passieren. Dort wird es sicher heiß, was mir liegt.

In einem Interview 2021 sagten Sie: „Ich glaube nicht, dass ich das Karriereende noch länger als drei Jahre hinauszögern kann. Immerhin weiß ich aber, wie ich fahren muss.“ Nun sitzen Sie immer noch im Sattel …

Und ich habe weiter dazugelernt. Mit dem Kenntnisstand von heute – wie gehe ich eine Abfahrt an, die Intuition im Rennen – hätte ich früher noch mehr erreichen können.

Stört es Sie, wenn die Journalisten immer wieder nach Ihrem Karriereende fragen?

Ehrlich gesagt, ja. Das Alter ist ein heikles Thema. Ich weiß, dass ich dahingehend eine atypische Sportlerin bin. Niemand hat vorher eine Etappe der Tour de France mit 41 Jahren gewonnen. Letztlich fühle ich mich aber gar nicht so alt. Ich kann nicht leugnen, dass die Zahl im Pass steht, aber sie gefällt mir nicht. Seit dem vergangenen Jahr denke ich über das Karriereende nach. Am Ende fahre ich solange weiter, wie es mir Spaß macht. Wer weiß, ob die nächste Saison die letzte sein wird.

Haben Sie schon Angebote?

Da muss ich noch mit meinem Berater darüber sprechen, was so alles auf dem Tisch liegt. Ich weiß aber, dass es Angebote von World- Tour-Teams gibt.

Haben Sie mal darüber nachgedacht, Mutter zu werden?

Eigentlich nicht. Es gab mal einen Moment, in dem ich es in Erwägung gezogen habe. Ich dachte dann aber um und halte es nun nicht mehr für notwendig. Junge Radsportlerinnen können Mutter werden und ihr Comeback feiern. In meinem Fall wäre es wohl nur schwer möglich gewesen, zur aktiven Karriere zurückzukehren. In meinem Alter ist es schon schwierig, dass eine Sturzverletzung richtig verheilt.

Ist es unfair, dass Männer in Nachwuchsfragen keine derartigen Probleme haben?

Immer mehr Sportlerinnen bekommen Kinder und haben das mit dem Team abgesprochen. Früher wurden sie bei einer Schwangerschaft vor die Tür gesetzt und mussten sich ihren weiteren Lebensweg suchen.

Hat sich der Frauenradsport in der Vergangenheit also weiterentwickelt?

Vor allem in den vergangenen zwei Jahren. Die Sportlerinnen opfern mehr Zeit, es gibt mehr junge Talente, die immer früher mit dem Sport starten. Vor drei Jahren war das noch nicht so. Die Popularität der Tour de France der Frauen ist unheimlich gestiegen. Ich kann es heute noch kaum fassen, wie viele Zuschauer zu den Rennen kamen. Der Frauenradsport entwickelt sich immer weiter. Und das mit immer größeren Schritten.

Wenn Sie mit Ihrem 25-jährigen Ich sprechen könnten, was würden Sie raten?

Eine Unterhaltung mit der 20-jährigen Mavi García wäre mir noch lieber. Der würde ich so einiges erzählen, wobei ich im Endeffekt nichts bereue. Ich hatte Glück, dass ich in den Radsport reinrutschen konnte. In dem Sinne bin ich froh, zwölf Jahre einem Bürojob nachgegangen zu sein und nun trotzdem eine Profikarriere genießen zu können. Natürlich hätte ich Dinge lieber anders gemacht mit dem Wissen von heute. Vor allem hätte ich eher angefangen.

Sie sind vom Duathlon zum Radsport gewechselt. Ist Ihnen also das Rad lieber als die Laufstrecke?

Gerade habe ich Spaß am Radsport, das war aber nicht immer so. Eine Weile lang litt ich unter vielen Stürzen. Das war eine schwere Zeit, und ich vermisste die Laufschuhe. Denn beim Laufen habe ich mich nie so heftig verletzt. Auf dem Rad habe ich mir zwei Mal das Schlüsselbein gebrochen, und in Argentinien war ich nach einem Sturz einmal bewusstlos. Da kam einiges zusammen.

Was hat Sie ermutigt, weiterzumachen?

Ich habe den Radsport wohl einfach in mir. Nach dem Sturz mit der anschließenden Bewusstlosigkeit saß ich anderthalb Jahre gehemmt auf dem Sattel. Ich fuhr nur noch am Ende des Pelotons und hatte Schiss. Mir fehlte die Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Ich fühlte mich einfach nur elendig, wenn ich ständig überholt wurde. Keine Ahnung, warum ich weitergemacht habe. Oft rief ich meine Familie an und sagte, der Radsport ist vielleicht doch nichts für mich. Ich war sogar an einem Punkt angelangt, an dem ich beinahe wieder zum Duathlon gewechselt wäre. Irgendwann ging es aber wieder bergauf, und die Erfolgserlebnisse kamen. Das hat mich alles andere vergessen lassen.

Können Sie denn vom Profi-Radsport überhaupt leben?

Ich habe keine Lust aufs Ende der Karriere, weil ich mit einem anderen Job nicht so viel Geld verdienen würde. Das Einkommen im Radsport ist hoch. Anders als in der Leichtathletik. Damit Sie eine Vorstellung haben: Die beste Radsportlerin der Welt verdient eine Million Euro im Jahr. In meinem Team gibt es einen Mindestlohn, der sowohl für Männer als auch für Frauen gleich ist. Da geht es bei 60.000 Euro im Jahr los. Ich könnte heutzutage auch gar nicht mehr im Büro sitzen. Da würde ich mir doch lieber einen Job an der frischen Luft suchen.

