Drei aberkannte Tore, Spannung bis zum Ende: Real Mallorca hält bei Real Madrid mit

Wie so oft hat Fußball-Erstligist Real Mallorca beim Aufeinandertreffen mit dem Spitzenclub Real Madrid eine gute Figur abgegeben. Nach 90 Minuten Spannung und Kampf musste sich das Team von Trainer Jagoba Arrasate allerdings mit 1:2 geschlagen geben. Real Mallorca steckt erst einmal im Tabellenkeller fest.

Die Partie startete mit hohem Tempo, Mbappé erzielte in der 7. Minute bereits das 1:0 für die Gastgeber, das nach Revision durch den Videoschiedsrichter allerdings aufgrund einer sehr knappen Abseitsstellung des Franzosen zu Recht aberkannt wurde.

Real Mallorca geht in Führung

Danach folgte die beste Phase der Gäste, die nach einer Ecke in der 18. Minute durch den Torjäger vom Dienst, Vedat Muriqi, in Führung gingen. Das Tor fiel auf kuriose Weise, denn nach einer Ecke bekam Muriqi den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend an die Schulter. Von dort taumelte die Kugel am verdutzten Courtois vorbei ins Netz.

Innerhalb von nur 73 Sekunden drehte dann Real Madrid die Partie. Zunächst musste in der 37. Minute nach einer tollen Kombination der Könglichen Arda Güler nur noch den Fuß am langen Pfosten hinhalten, um zum Ausgleich zu treffen. Und im nächsten Spielzug verloren die Gäste im Mittelfeld den Ball.

Vinicius trifft 73 Sekunden nach dem Ausgleich

Den Konter schlossen die Madrilenen mit dem 2:1 durch Vinicius mustergültig ab. Kurz darauf erzielte Mbappé ein weiteres Tor aus einer Abseitsstellung heraus. Auch das nahm der Unparteiische nach Überprüfung des Videoschiedsrichters zurück.

In der zweiten Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Arda Güler erzielte zunächst ein weiteres irreguläres Tor. Er hatte den Ball mit dem Arm mitgenommen. Samu Costa hatte später noch den Ausgleich für Real Mallorca auf dem Fuß, doch ein Spieler der Königlichen rettete auf der Linie.

Nächste Partie erst am 15. September

Somit mussten sich die Gäste knapp geschlagen geben und stehen mit nur einem Zähler aus den ersten drei Partien auf Platz 18 der Tabelle. Dafür sind die Spiele gegen den FC Barcelona und Real Madrid nun bereits absolviert.

Real Mallorca hat nun eine lange Pause vor sich. Weil Länderspiele anstehen, findet die nächste Partie bei Espanyol Barcelona erst am 15. September, einem Montag, um 21 Uhr statt. /jk

