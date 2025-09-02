Zwischen Schule und Spitzensport: Wie Jule Diester Beachvolleyball und Alltag meistert

Wir Deutschen waren jahrelang erfolgsverwöhnt in Sachen Beachvolleyball. 2012 holten die Männer Julius Brink und Jonas Reckermann Olympia-Gold, 2016 Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Dabei sind Strand und gutes Wetter in Deutschland eher Fremdwörter. Der 16-jährigen Jule Diester fehlt es hingegen nicht an Sol und Playa. Vor 14 Jahren wanderte sie mit ihren Eltern nach Mallorca aus. Nun feiert sie die ersten Erfolge im Beachvolleyball. Gemeinsam mit ihrer Teampartnerin Adriana Ramos, die neben dem spanischen auch einen deutschen Pass hat, gewann sie Anfang August die spanische U17-Meisterschaft. Olympia wäre für die Mädchen ein Traum, aber der Fokus liegt zunächst auf der Schule.

Der Volleyball ist im Hause Diester Familiensache. Mama Astrid kommt aus Bremen. „Während des Studiums konnte ich mir mit dem Beachvolleyball etwas Geld dazuverdienen“, sagt sie. Im norddeutschen Raum führte sie mit ihrer Partnerin das Ranking an. „Zu einer deutschen Meisterschaft haben wir es aber nie geschafft.“ Zu groß war die Harmonie der beiden Frauen. Und zu klein ihre Körpergröße. „Im Beachvolleyball werden die Teams meist so zusammengestellt, dass eine kleinere Spielerin mit einer größeren spielt“, sagt Diester. Wie Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die 2016 in Rio Olympia-Gold für Deutschland holten. Diesters Teamkollegin und sie waren beide nur etwa 1,70 Meter groß. „Wir hätten uns trennen müssen, um sportlich mehr Erfolg zu haben. Das wollten wir nicht.“ Zumal die eigene Priorität auf dem Studium und dem späteren Arbeitsleben lag.

"Fühle mich als Spanierin mit deutschen Wurzeln"

Astrid Diester und ihr Mann wanderten nach London aus. Dort kamen die beiden Töchter zur Welt. 2011 zogen die Eltern nach Mallorca weiter. „Tui warb mich ab und bot mir einen Job auf der Insel an“, sagt der Papa Dirk, der noch heute Englisch mit seinen Kindern spricht, um sie mehrsprachig aufzuziehen. „An England kann ich mich nicht erinnern. Ich habe mein ganzes Leben praktisch hier verbracht und fühle mich als Spanierin mit deutschen Wurzeln“, sagt Tochter Jule, die auf eine englische Privatschule in Palma geht. „Meine Mama hat mich früher immer Diktate auf Deutsch schreiben lassen, da es bei der Rechtschreibung hin und wieder hakt“, sagt die 16-Jährige.

Von Kindesbeinen an sah sie ihre Mama Bälle über das Netz schmettern. Natürlich wollte es die Tochter dann auch einmal probieren. „Ich war fünf Jahre alt und mochte es letztlich nicht“, sagt Jule Diester. Sie probierte andere Dinge: einen Zirkuskurs, Schwimmen, Reiten, Taekwondo. Als 2018 in Algaida, wo die Familie lebt, der Volleyballclub neu gegründet wurde, gab der Blondschopf der Sportart eine zweite Chance. Diesmal sprang der Funke über. Wohl auch, weil die zwei Jahre ältere Schwester Carlotta mitspielte. „Sie ist allerdings nur 1,60 Meter groß und ihre Möglichkeiten sind begrenzt“, sagt die Mama. Jule Diester hat es mit 1,75 Meter besser getroffen. Das sei zwar weit entfernt von einer Bohnenstange, „aber sie hat lange Arme und dadurch eine gute Reichhöhe“.

Jule Diester in Aktion. / Privat

Mit den Tipps und Tricks der Mutter verbesserte sich die Deutsche ratzfatz. „Wir sprechen abends viel über Volleyball. Es ist wie beim Tennis: Der mentale Part ist wichtig. Fehler müssen schnell abgehakt werden. Das kann im Match entscheidend sein und fällt Jugendlichen oft schwer“, sagt Astrid Diester. Zweimal die Woche trainiert die 16-Jährige in der Halle in Algaida. Alleine, denn die Schwester beginnt gerade ein Auslandsabenteuer in Kanada. Im Sommer kommen Trainingseinheiten am Strand hinzu. Palmanova ist als das Mekka der Beachvolleyballer bekannt. „In Alcúdia gibt es auch einen Strandabschnitt mit festem Sand. Das fühlt sich wie Hallenboden an“, sagt Jule Diester.

Wechsel zu Mallorca bestem Volleyballclub

Bei der spanischen Meisterschaft vertraten Diester und Ramos die Balearen. Das Duo trat neben dem U17-Wettkampf, den sie gewannen, auch beim U19-Turnier an. „Dort flogen wir im Viertelfinale gegen das zweite mallorquinische Team raus“, so die 16-Jährige. Bereits vor ein paar Jahren hatte sie das Angebot, ins Leistungszentrum nach Palma (ehemals Príncipes de España) zu wechseln. „Ich lehnte ab. Es war keine schwierige Entscheidung. Ich wollte die Schule nicht wechseln und spiele so schon sehr viel Volleyball.“ Den nächsten Schritt wird sie nun gehen, wenn sie zu Palmas besten Frauenteam Cide wechselt. Der Zweitligist war in der Vergangenheit immer mal wieder aufgestiegen, verzichtete aber auf die höchste Spielklasse, da nicht genügend Sponsorengelder zusammenkamen. Jule Diester soll nun für die U19 sowie die Damenmannschaft in der zweiten Liga spielen und sich weiterentwickeln. „Das Team kauft jedes Jahr zwei, drei Profispielerinnen ein, um sich zu verstärken. In der vergangenen Saison hatten sie Verletzungspech und sind beinahe abgestiegen“, sagt Dirk Diester, der Einzige aus der Familie, der nicht baggert und schmettert. „Ich schaue gerne zu, selber spielen ist aber nicht meins.“

Im vergangenen Jahr reiste die Familie nach Paris, um sich die Olympischen Spiele schon mal aus der Nähe zu betrachten. „Träumen darf man immer“, sagt die Mama. Die Tochter ist in dem Punkt sehr bodenständig. „Die Schule geht ganz klar vor. Ich möchte studieren. Am liebsten Medizin oder eine naturwissenschaftliche Richtung“, so die 16-Jährige. Wenn auf dem Weg eine Profikarriere als Volleyballerin rausspringt, würde sie wohl aber auch nicht ablehnen. „Ich arbeite viel, um mal bei einem internationalen Turnier dabei zu sein. Wobei es schwierig ist, allein vom Volleyball finanziell überleben zu können.“

Zeit hat sie noch, um sich darüber Gedanken zu machen. „Das beste Beachvolleyball-Alter erreichen die Sportler erst mit Mitte oder Ende 20“, sagt Astrid Diester. Und wenn es so weit ist, holt die Tochter dann für England, Deutschland oder Spanien Olympia-Gold? „England ist raus. Da habe ich nicht mal den Pass. Und in Deutschland habe ich nie gelebt.“ Fest steht: Mallorca drückt ihr auf jeden Fall den Daumen.

