Frühzeitig ausverkauft: Warum der Tui Palma Marathon Mallorca für viele Teilnehmer das beste Sportevent der Welt ist

Der Reiz des Tui Palma Marathon Mallorca besteht auch darin, dass es mit einer Teilnahme nicht getan ist. Viele Athleten sind Jahr für Jahr dabei. Das zeigt sich auch daran, dass die 8.500 Startnummern für den Lauf am 19. Oktober bereits seit zwei Wochen ausverkauft sind. Zudem reisen die Teilnehmer nicht alleine an. „Mit jeder Läuferin und jedem Läufer kommen im Schnitt 2,8 Familienmitglieder oder Freunde auf die Insel – zum Anfeuern und Mitfiebern. Der Marathon ist dann Anlass für ein verlängertes Wochenende oder einen ganzen Urlaub auf der Insel“, sagt Francisco Lalanne, der für Tui auf Mallorca die Organisation des Marathons betreut.

Schon ein regelrechter Stammgast ist der Brite Martin Richard Bush aus Reading. Mit Ausnahme der ersten Marathons auf der Insel im Jahr 2004 war er jedes Mal dabei. „2004 arbeitete ich als Siebdrucker, und ich habe keinen Urlaub bekommen“, entschuldigt sich der 66-Jährige fast für sein Fehlen beim Auftakt. Die Liebe zum Laufen war bei ihm geweckt, als er sich als rund 30-Jähriger erstmals für einen Halbmarathon anmeldete. Er steigerte sich und stieg auf die volle Distanz um. „In Abingdon bin ich 1990 den ersten Marathon gelaufen. Bis heute habe ich 1.285 Mal die 42,195 Kilometer absolviert“, sagt Bush.

Jede Woche einen Marathon, manchmal sogar zwei

Der Brite läuft jede Woche einen Marathon. „Wenn ich gut drauf bin, auch mal zwei“, sagt er. In England bieten sich da genügend Gelegenheiten. Sein Lieblingsevent ist aber ganz klar der Tui Palma Marathon Mallorca. „Es ist ein tolles Rennen. Meist scheint die Sonne, und es ist warm. Ich liebe die T-Shirts, die man mit der Anmeldung bekommt. Und die Leute sind alle so freundlich. I just love it!“

Höchstens der Marathon in Nizza komme noch an Mallorca heran. Nicht nur der Lauf an sich erfreue ihn, auch die Veranstaltungen ringsherum. Wie die Pasta Party am Vorabend oder das Bier nach dem Lauf. „Es ist einfach schön, all das draußen bei Sonnenschein zu genießen“, sagt der Brite.

Martin Richard Bush (vorne rechts) genießt das Ambiente. / Privat

Der Marokkaner Azis Boutoil stellte 2022 mit zwei Stunden und 27 Minuten den bis heute gültigen Streckenrekord auf. Bush lief den Marathon zu seinen besten Zeiten unter vier Stunden. „Heute bin ich alt und langsam – ich brauche fünfeinhalb Stunden“, sagt er. Wobei er gerne auch mal anhalte und einfach nur das Ambiente genieße. Bush ist inzwischen in Rente und schlägt sich seit derzeit mit Rückenschmerzen herum. „Deswegen muss ich schauen, ob ich in Palma dieses Jahr wirklich an den Start gehen kann“, sagt er. Sein Ticket hat er natürlich schon vor Monaten gekauft. „Wenn ich nicht mitlaufen sollte, feuere ich auf jeden Fall die anderen vom Straßenrand aus an.“ Viele der Läuferinnen und Läufer kommen in Verkleidung oder Team-Outfits. Bei diesem Marathon steht längst nicht für alle die Zeit im Vordergrund, das Event soll auch einfach nur Spaß machen.

Teilnahme mit einem Kurzurlaub verbinden

Die 8.500 Athleten stammen aus über 70 Ländern der Welt. Mit 39 Prozent reist der Löwenanteil aus Deutschland an, die Briten belegen mit 21 Prozent den zweiten Platz. Tui selbst stellt rund 1.000 Kollegen.

Und was macht Martin Richard Bush auf Mallorca, wenn er nicht gerade durch Palma läuft? „Ich verbinde den Marathon immer mit einem Kurzurlaub“, sagt Bush. „Fünf Tage Bootsausflüge und Sightseeing.“ Als Bilderbuchbrite kommt der 66-Jährige natürlich in Magaluf unter. Daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. „So lange mein Körper es zulässt, werde ich beim Tui Palma Marathon Mallorca starten.“

„Laufen macht süchtig. Die Athleten wollen am liebsten sofort den nächsten Marathon buchen – idealerweise wieder auf einer so schönen Sonneninsel. Auch weil er dieses Jahr so früh ausgebucht war, sollte man schnell sein: Der Tui Palma Marathon Mallorca 2026 wird ab dem Folgetag buchbar sein“, sagt Francisco Lalanne. Frühbucher erhalten einen Rabatt auf den Preis für die Startnummer. „Und wer nicht bis Oktober 2026 warten will, kann vorher auch im März in Zypern oder im April auf Rhodos an unseren anderen Tui Marathons teilnehmen.”