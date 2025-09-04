Real Mallorca suspendiert den Vize-Kapitän wegen zweier Instagram-Posts

Als Dani Rodríguez 2018 im gehobenen Fußballalter von 30 Jahren auf Mallorca aufschlug, dachte niemand, dass sich der Mittelfeldspieler aus dem galicischen Betanzos mal zu einer Clublegende entwickeln wird. Der Profi debütierte im Dress der Mallorquiner in der ersten Liga. Seither hat er es auf 282 Pflichtspieleinsätze für Real Mallorca gebracht. Das macht in der ewigen Rangliste den vierten Platz. Rekordspieler Miguel Ángel Nadal (305 Spiele) dürfte in dieser Saison von Kapitän Antonio Raíllo (295 Einsätze) eingeholt werden. Auch Dani Rodríguez hätte Chancen – wenn der 37-Jährige denn mal wieder spielen würde. Nun braucht die Bilderbuchehe seit Mittwoch (3.9.) dringend eine Paartherapie.

Seinen Ursprung hat der Streit zwischen Rodríguez, Trainer Arrasate und den Clubverantwortlichen in einem eigentlich sehr guten Auswärtsauftritt der Mallorquiner am Samstag (30.8.) bei Real Madrid. Der Inselclub unterlag knapp mit 1:2 – was auch an drei korrekterweise aberkannten Toren der Madrilenen lag – und bot den Königlichen lange Zeit Paroli. „Binnen einer Minute haben wir das Spiel dann doch noch aus der Hand gegeben. Ich bin mit der Reaktion meiner Mannschaft aber zufrieden“, sagte Arrasate bei der Pressekonferenz nach der Partie.

Kinder sahen den Papa nur auf der Bank

Alle waren glücklich – außer Dani Rodríguez, der 90 Minuten auf der Bank schmorte. Er habe extra seine Frau und den Nachwuchs mit ins Bernabéu-Stadion gebracht. „Meine Kinder haben heute eine gute Lektion gelernt. Erwarte nie etwas von anderen. Der Respekt für die geleistete Arbeit glänzte durch seine Abwesenheit“, postete der Vizekapitän wütend in den sozialen Netzwerken.

Die Clubführung war mit der Kritik am Trainer naturgemäß nicht sonderlich glücklich. Zumal der 37-Jährige nachlegte. „Ich weiß, dass ich das nicht hätte posten sollen“, so Dani Rodríguez. Allerdings sei es eine verheerende Botschaft an die Mannschaft, wenn ein Neuling statt eines langjährigen Veterans eingewechselt wird. Damit bezog er sich auf den Jungspund Jan Virgili, der in der 87. Minute für Mateo Joseph auf den Platz kam.

Real Mallorcas CEO Alfonso Díaz bezog bei einer Pressekonferenz am Dienstag Stellung. „Das kann nicht als Anekdote in die Geschichte eingehen. Wir besprechen nun intern, wie wir damit umgehen. Ich schließe nichts aus.“ Am Mittwochmorgen ließ die Clubführung dann Taten folgen und entzog Dani Rodríguez die Kapitänsbinde. Zudem wird der Spieler für zehn Tage unbezahlt freigestellt. Seit dem Transferschluss am Montag ist bis zum Winter kein Wechsel mehr möglich.

Keine zusätzliche Verstärkung

Am sogenannten „Deadline Day“ war Real Mallorca weniger aktiv als erwartet. Stürmer Cyle Larin, der von Arrasate aussortiert wurde, wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zu Feyenoord Rotterdam, wo er auf den Deutschen Timon Wellenreuther trifft. Der Jungprofi Jan Salas, der in den ersten beiden Saisonspielen immerhin in den Schlussminuten eingewechselt wurde, geht leihweise für ein Jahr zum Zweitligisten Córdoba.

Etwas überraschend fand der Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo keinen Abnehmer. Wie Larin war auch der Rechtsverteidiger eigentlich vom Mannschaftstraining ausgeschlossen worden. Arrasate bleibt nun mangels Alternativen nichts anderes übrig, als den 28-Jährigen wieder aufzunehmen. Auch das bietet Potenzial für Ärger, da Maffeo seit geraumer Zeit einen Wechsel einforderte. Um die Wogen zu glätten, gab der Rechtsverteidiger den Clubmedien ein Interview, mit dem er sich mit den Fans versöhnen wollte. Der Verein lehnte die Angebote zweier Ligakonkurrenten ab, um anderen Teams im Abstiegskampf nicht zu helfen. Die Mallorquiner haben noch vier Kaderplätze frei, die theoretisch mit vertragslosen Spielern aufgefüllt werden könnten. Besonders im Angriff drückt der Schuh.

Sportlich geht es erst in anderthalb Wochen weiter. Nach der Länderspielpause geht es am Montag (15.9.) auswärts gegen Espanyol Barcelona, am Wochenende darauf kommt Atlético Madrid auf die Insel.

