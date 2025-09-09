Das einst so deutsche Real Mallorca: Was ist aus Tobias Henneböle, Timon Wellenreuther und Utz Claassen geworden?

Es gab mal eine Zeit, in der Real Mallorca gefühlt ein deutscher Fußballclub war. Vor zehn Jahren gehörte der damalige Zweitligist dem Unternehmer Utz Claassen. Mit Tobias Henneböle und Timon Wellenreuther standen zwei deutsche Profis auf dem Platz. Eine Dekade später ist davon nichts mehr übrig. Claassen verkaufte den Verein und hangelt sich heute von einem Gerichtsprozess zum nächsten. Die zwei Spieler haben unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Henneböle fand auf Mallorca heraus, dass der Profifußball doch nichts für ihn ist. Wellenreuther machte groß Karriere.

Bindeglied der deutschen Fußball-Community auf Mallorca war der Sprachlehrer Yayo Álvarez, der die Profis unter seinen Fittichen hatte. Der Asturier ist in seine Heimat zurückgekehrt, bietet aber via Videoanruf Kurse auf der Insel an. Sein Ex-Schüler Henneböle hat für den Spracherwerb eine andere Lösung gefunden. Während der einen Saison auf Mallorca fand er eine Freundin aus Huesca, mit der er noch heute zusammen ist. „Da fehlt es mir nicht an Spanisch-Praxis“, sagt der 33-Jährige, der gerade wieder im Inselurlaub ist. „Ich habe mir mit meiner Freundin eine Wohnung in Palma gekauft. Wir sind einmal pro Monat hier.“ Mit dem ehemaligen Lehrer und Teamkollegen besteht noch eine WhatsApp-Gruppe. „Wir kommentieren das aktuelle Fußballgeschehen. Besonders wenn es um Yayos Lieblingsclub Atlético Madrid geht“, sagt Wellenreuther, der es mit dem Spanisch in den vergangen Jahren schleifen ließ. „Wenn Yayo lange Texte schreibt, muss ich doch hin und wieder zum Wörterbuch greifen.“

Tobias Henneböle: Einfach mal probiert

Rückblick: Wir schreiben den Sommer 2015. Real Mallorca hat sich das zweite Jahr in Folge nur mit Ach und Krach vor dem Abstieg in die dritte Liga gerettet. Innenverteidiger Henneböle kickte bislang in der Regionalliga. „Der Wechsel auf die Insel war ein deutlicher Schritt nach oben. Ich wollte sehen, ob ich auf dem Niveau dauerhaft spielen kann.“ An Selbstreflexion mangelte es dem Hessen nie. „Ich war schon immer ein exotischer Fußballer.“ Die Profikarriere war eher der Plan B. „Globale Kapitalmärkte haben mich genauso interessiert wie der Fußball. Ich wollte mein Wirtschaftsstudium nie unterordnen.“

Zum Saisonauftakt in der Zweitligasaison 2015/2016 steht Henneböle in der Startelf. Die 90 Minuten waren sein erster und sein letzter Einsatz für Real Mallorca und im Profifußball überhaupt. Im restlichen Jahr darf er vier weitere Male auf der Bank Platz nehmen. „Schon im Winter kamen die Verantwortlichen auf mich zu und meinten, dass mein Kapitel hier vorbei sei“, erzählt er. Da gerade ein Trainerwechsel anstand – Fernando Vázquez übernahm –, machte sich der Abwehrspieler dennoch Hoffnungen auf mehr Spielzeit.

Qualität setzt sich am Ende durch. Da muss ich ehrlich sagen, dass es bei mir nicht gereicht hat.

Dazu kam es nicht. „Qualität setzt sich am Ende durch. Da muss ich ehrlich sagen, dass es bei mir nicht gereicht hat“, so Henneböle. Warum, vermag er nicht zu erklären. „An guten Tagen konnte ich mithalten. Mir fehlte aber die Konstanz, die Leistung immer abzurufen.“ Seinen Trainern oder den Verantwortlichen mache er keinerlei Vorwurf. „Es war eine saugeile Zeit. Ich habe die Erfahrung im Ausland gemacht und eine neue Sprache gelernt.“

Nach einem Jahr kehrte Henneböle nach Deutschland zurück und spielte noch eine Saison in der vierten Liga bei Eintracht Trier. Danach wechselte er in die fünfte Liga. „Ich wollte noch nebenbei Fußball spielen. Aus gesundheitlichen Gründen ist es nicht gut, wenn man direkt mit dem Profisport aufhört.“ Er schraubte die Trainingseinheiten herunter und konzentrierte sich auf das Studium. Seit fünf Jahren lebt Henneböle nun in der Schweiz und arbeitet bei CBRE. „Das ist eine der größten Immobilienfirmen der Welt. Ich bin für Fonds in der Schweiz verantwortlich.“ Das Fußballspielen hat er fast komplett sein lassen. „Einmal im Jahr spielen wir mit den Arbeitskollegen. Es fehlt mir aber gar nicht. Alles im Leben hat seine Zeit.“

Timon Wellenreuther: Sprungbrett Mallorca

Anders Timon Wellenreuther. Der U21-Nationalkeeper durfte vor seinem Wechsel auf die Insel für Schalke in der Champions League spielen. „Ich suchte einen Verein, bei dem ich sofort gesetzt bin. Das ist für einen 19-jährigen Torwart schwierig“, erzählt er. Schalke als Bundesligist war damals eine Nummer zu groß. RCD als Zweitligist passte besser. „Es war der perfekte Schritt. Die Spanier haben eine andere Mentalität. Das Jahr im Ausland half mir, alleine im Leben klarzukommen.“ Sein Verhältnis zu Utz Claassen bezeichnet der Keeper als gut. „Aber natürlich habe ich die Unruhe im Vorstand wahrgenommen. Viele Menschen hatten unterschiedliche Meinungen.“

Es war ein verlorenes Jahr, und ich fand es unfair, wie Schalke mich behandelte. Ohne Spielpraxis war es schwierig, dann wieder Fuß zu fassen.

Der sportliche Erfolg blieb aus. Statt Aufstieg steckte Real Mallorca im Tabellenkeller und rettete sich erst am letzten Spieltag. „Der Verein hatte für mich eine Kaufoption. Aber die war von Schalke viel zu hoch angesetzt“, so Wellenreuther. Er musste in den Ruhrpott zurückkehren, wo er nur sporadisch für die zweite Mannschaft spielte. „Es war ein verlorenes Jahr, und ich fand es unfair, wie Schalke mich behandelte. Ohne Spielpraxis war es schwierig, dann wieder Fuß zu fassen.“

Willem II Tilburg aus den Niederlanden schlug bei dem nun ablösefreien Keeper zu. Nach sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen war Wellenreuther seinen Stammplatz dort erst einmal los. Doch zum Saisonende kämpfte er sich zurück zwischen die Pfosten. Es war die letzte Phase, in der der Karlsruher auf der Bank saß. Fortan ging es immer weiter nach oben. Er wechselte zum RSC Anderlecht und später zu Feyenoord Rotterdam. Dort holte der heute 29-Jährige die Meisterschaft und den Pokalsieg. In der vergangenen Saison ging es bis ins Achtelfinale der Champions League. „Ich schaue gerne auf meinen bisherigen Weg zurück und habe ein gutes Gefühl dabei. Es waren die richtigen Entscheidungen.“ Einmal jährlich kommt er noch in den Mallorca-Urlaub. „Die Ergebnisse des Teams habe ich natürlich weiter im Blick.“

Ist Wellenreuther vielleicht ein Kandidat für die Nationalmannschaft?

In dieser Saison legte Feyenoord mit dem einstigen Weltstar Robin van Persie als Trainer einen guten Saisonstart hin, scheiterte aber in der Qualifikation zur Champions League. Wellenreuther ist im besten Torwartalter. Und in der deutschen Nationalmannschaft ist das eine Position, wo Bedarf besteht. Schielt der Ex-Mallorca-Spieler darauf? „Es ist nicht mein Hauptziel, aber natürlich der Traum eines jeden Fußballers. Ich will einfach gesund bleiben und erfolgreich sein. Dann rutscht man automatisch in den Kandidatenkreis“, sagt er.

